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Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e promete oração pelo Brasil

Senador é pré-candidato a presidente da República

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro durante Marcha para Jesus
Flávio Bolsonaro durante Marcha para Jesus - Foto: Reprodução | Instagram

Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) esteve na Marcha para Jesus, principal evento voltado para o público evangélico, na manha desta quarta-feira, 4, em São Paulo.

Flávio esteve acompanhado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ao chegar no evento, o político, que tem feito acenos ao eleitor evangélico, afirmou que estava na marcha para "orar pelo Brasil".

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Messias presente

Rejeitado recentemente pelo Senado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, também se fez presente na Marcha para Jesus.

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Evangélico da Igreja Batista, Messias esteve no mesmo trio elétrico que Flávio Bolsonaro, com quem não trocou nenhuma palavra. O AGU, entretanto, cumprimentou o governador Tarcísio de Freitas, que lhe deu um abraço e um beijo no rosto.

AtlasIntel e os evangélicos

O levantamento AtlasIntel divulgado em maio, que traz as intenções de voto para o Palácio do Planalto, mostra que Flávio possui preferência entre os eleitores evangélicos, liderando com 58.6%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, aparece com 23.7%.

Intenções de voto entre os evangélicos

  • Flávio Bolsonaro (PL) - 58.6%;
  • Lula (PT) - 23.7%;
  • Renan Santos (Missão) - 10.1%;
  • Romeu Zema (Novo) - 3.1%;
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 2%.
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