Flávio Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e promete oração pelo Brasil

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Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) esteve na Marcha para Jesus, principal evento voltado para o público evangélico, na manha desta quarta-feira, 4, em São Paulo.

Flávio esteve acompanhado do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ao chegar no evento, o político, que tem feito acenos ao eleitor evangélico, afirmou que estava na marcha para "orar pelo Brasil".

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Messias presente

Rejeitado recentemente pelo Senado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, também se fez presente na Marcha para Jesus.

Evangélico da Igreja Batista, Messias esteve no mesmo trio elétrico que Flávio Bolsonaro, com quem não trocou nenhuma palavra. O AGU, entretanto, cumprimentou o governador Tarcísio de Freitas, que lhe deu um abraço e um beijo no rosto.

AtlasIntel e os evangélicos

O levantamento AtlasIntel divulgado em maio, que traz as intenções de voto para o Palácio do Planalto, mostra que Flávio possui preferência entre os eleitores evangélicos, liderando com 58.6%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, aparece com 23.7%.

Intenções de voto entre os evangélicos