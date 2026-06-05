Datena pode pedir demissão da TV para concorrer a deputado federal

O apresentador José Luiz Datena está prestes a deixar a TV Brasil para retomar sua trajetória política. A expectativa é que ele dispute uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições de outubro, filiado ao PSB, segundo informações da Folha de S.Paulo.

A possível candidatura foi articulada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por Márcio França, que também deve concorrer nas eleições deste ano. Em entrevista à coluna da Folha, Datena afirmou que a decisão está em fase final e que os detalhes devem ser definidos nos próximos dias.

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Movimentação

A movimentação marca mais uma tentativa do jornalista de ingressar na vida pública. Em 2024, ele disputou a Prefeitura de São Paulo, mas obteve menos de 2% dos votos. Durante a campanha, ganhou repercussão nacional após agredir o então candidato Pablo Marçal com uma cadeirada durante um debate televisivo.

Nos últimos dias, Datena participou de uma inserção partidária do PSB, na qual criticou a situação da segurança pública paulista. A legenda aposta na popularidade do comunicador para ampliar sua votação no estado.

Saída cogitada

A saída da TV Brasil já vinha sendo cogitada desde abril, após a mudança de comando na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). André Basbaum, responsável pela contratação do jornalista, deixou a presidência da estatal para assumir uma função na iniciativa privada.

Datena passou a integrar a programação da TV Brasil em dezembro de 2025, quando assumiu um programa semanal de entrevistas. Para aceitar o convite, deixou a RedeTV!, emissora para a qual havia migrado após passagens pelo SBT e pela Band.

Além da atração televisiva, o apresentador também comanda um programa diário na Rádio Nacional, veículo que integra o sistema de comunicação administrado pela EBC.