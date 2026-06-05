Largo da Barra pode mudar de nome para homenagear PM

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O famoso Largo da Barra, um dos locais mais conhecidos de Salvado, pode passar a se chamar Largo Soldado Wesley Soares Góes, nome do policial militar morto no mesmo local, em março de 2021, durante a pandemia da Covid-19.

A mudança foi proposta pelo deputado estadual bolsonarista Diego Castro (PL), em Projeto de Indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil). Na proposta, o parlamentar citou a repercussão do caso, quando o PM morreu um surto psiquiátrico.

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Na ocasião, Wesley, que estava fardado, gritou palavras de ordem enquanto carregava uma arma. O policial acabou sendo morto por outros agentes.

“Independentemente das circunstâncias que envolveram o ocorrido, o Soldado Wesley passou a integrar a memória coletiva da cidade de Salvador e da própria história da corporação”, defendeu o deputado no texto de indicação.

Quem foi Wesley Góes?

Nascido em Belo Horizonte, Wesley Soares Góes integrou a Polícia Militar da Bahia por 13 anos, ingressando da corporação em 2008. Quando morreu, Wesley fazia parte da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Itacaré.

O soldado saiu com um carro da instituição até Salvador, em estado de surto, iniciando o protesto solitário que culminou na sua morte.