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Largo da Barra pode mudar de nome para homenagear PM

Proposta foi apresentada ao prefeito Bruno Reis

Cássio Moreira
Por
Largo da Barra pode mudar de nome
Largo da Barra pode mudar de nome - Foto: Tatiana Azeviche | GOVBA

O famoso Largo da Barra, um dos locais mais conhecidos de Salvado, pode passar a se chamar Largo Soldado Wesley Soares Góes, nome do policial militar morto no mesmo local, em março de 2021, durante a pandemia da Covid-19.

A mudança foi proposta pelo deputado estadual bolsonarista Diego Castro (PL), em Projeto de Indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil). Na proposta, o parlamentar citou a repercussão do caso, quando o PM morreu um surto psiquiátrico.

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Na ocasião, Wesley, que estava fardado, gritou palavras de ordem enquanto carregava uma arma. O policial acabou sendo morto por outros agentes.

“Independentemente das circunstâncias que envolveram o ocorrido, o Soldado Wesley passou a integrar a memória coletiva da cidade de Salvador e da própria história da corporação”, defendeu o deputado no texto de indicação.

Quem foi Wesley Góes?

Nascido em Belo Horizonte, Wesley Soares Góes integrou a Polícia Militar da Bahia por 13 anos, ingressando da corporação em 2008. Quando morreu, Wesley fazia parte da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Itacaré.

O soldado saiu com um carro da instituição até Salvador, em estado de surto, iniciando o protesto solitário que culminou na sua morte.

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