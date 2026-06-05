Reunião apresenta potencial da Bahia à fabricante global de autopeças

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Uma reunião realizada nesta quinta-feira, 4, em São Paulo, apresentou o potencial econômico e logístico da Bahia à representantes da Minth Group Limited, um dos maiores fabricantes de componentes automotivos do mundo. O encontro contou com a participação do deputado estadual Angelo Almeida (PT), do diretor de Novos Negócios da BYD, Alexandre Liu, do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico em exercício, Aécio Moreira, e do diretor de Estratégia Global da Minth Group, William Chin.

A agenda integra o trabalho desenvolvido por Angelo Almeida para atrair empresas fornecedoras da BYD para a Bahia, contribuindo para a formação de um ecossistema industrial ligado à produção de veículos elétricos no estado.

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Com atuação nos segmentos de metais, plásticos, sistemas de vedação, componentes automotivos e itens para baterias, a Minth Group possui operações em 15 países e atende montadoras na América do Norte, Europa e Ásia.

Durante o encontro, William Chin destacou o processo de expansão internacional da empresa. “Estamos presentes em 15 países, talvez o Brasil seja o 16º”, afirmou.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico em exercício, Aécio Moreira, apresentou os diferenciais competitivos da Bahia para novos investimentos industriais, destacando a infraestrutura, a localização estratégica do estado e os incentivos oferecidos para a implantação de empreendimentos ligados à cadeia automotiva.

A partir do processo de expansão da cadeia produtiva da BYD na Bahia, o diretor de Novos Negócios da montadora, Alexandre Liu, destacou que a empresa tem avaliado municípios no entorno da operação instalada em Camaçari como potenciais localidades para fornecedores, incluindo Feira de Santana, que já recebeu visitas técnicas da companhia.

“Feira de Santana reúne atributos que naturalmente chamam atenção nesse contexto, especialmente por sua posição estratégica e pela proximidade com a planta da BYD na Bahia, aspectos relevantes para empresas que buscam integração logística com a cadeia produtiva”, disse Liu.

Janela histórica de oportunidades

Para Angelo Almeida, a chegada da BYD à Bahia abriu uma janela histórica de oportunidades para o desenvolvimento econômico do estado, tornando fundamental a construção de um ecossistema produtivo capaz de atender às demandas da indústria automotiva e de eletromobilidade.

“A instalação da BYD transformou a Bahia em um novo vetor de desenvolvimento da indústria automotiva brasileira. Nosso esforço é para que Feira de Santana participe desse processo de forma protagonista, atraindo empresas fornecedoras, gerando empregos qualificados e ampliando a capacidade industrial do município”, afirmou o deputado.

A Bahia também apresentou aos representantes da empresa as vantagens competitivas oferecidas pelo estado para novos empreendimentos industriais, incluindo sua política de incentivos fiscais e o ambiente favorável para a instalação de negócios.

As tratativas terão continuidade com o aprofundamento dos estudos técnicos e das avaliações sobre a possibilidade de instalação da empresa no estado.