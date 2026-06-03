Governo da Bahia autoriza construção de nova creche

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O Governo da Bahia assinou, nesta quarta-feira, 3, o convênio para a construção de uma creche no bairro Mundo Novo, em Jacobina, município localizado no centro-norte do estado. O ato foi realizado durante agenda conduzida pelo governador Jerônimo Rodrigues, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Durante a cerimônia, o chefe de estado destacou a importância dos investimentos em Educação e Infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento dos municípios e ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

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“Não se desenvolve sem investimento em infraestrutura e ação social. Temos a responsabilidade de continuar ampliando a oferta de escolas e creches para atender a população dos nossos municípios”, afirmou.

A secretária da Educação em exercício, Luciana Menezes, ressaltou que a nova unidade contribuirá para ampliar o atendimento à primeira infância no município.

“A Educação Infantil é uma etapa fundamental para o desenvolvimento das crianças. Com esta nova creche, vamos ampliar o atendimento no município e oferecer um espaço adequado para a aprendizagem, o cuidado e a formação das nossas crianças”, disse.

Já a prefeita de Jacobina, Valdice Castro (PMB), comemorou a assinatura do convênio e destacou a demanda existente por vagas na rede municipal. “Só nós sabemos a demanda e a fila de espera por uma creche em Jacobina. Esta unidade será muito importante para atender as famílias e crianças do município”, afirmou.

Além da construção da creche em Jacobina, a agenda contemplou a assinatura de ordens de serviço, convênios e autorizações para obras nas áreas de infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento urbano nos municípios de Esplanada, Itanhém, Maraú, Mutuípe e Vera Cruz.