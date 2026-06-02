Seminário na UFBA abre chamada para trabalhos acadêmicos

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Pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento têm até sexta-feira, 5, para submeter trabalhos ao I Seminário Memória e História da Educação: Do Papel ao Digital, que será realizado nos dias 14 e 15 de setembro, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced), em Salvador.

O evento integra as comemorações dos 200 anos da escola pública brasileira e busca promover reflexões sobre a memória e a história da educação a partir dos livros didáticos e dos impressos pedagógicos.

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As inscrições e submissões são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site oficial do evento. Cada participante poderá submeter até dois trabalhos, como autor ou coautor, em português ou espanhol.

Os resumos devem conter entre 200 e 300 palavras, de três a cinco palavras-chave e a indicação do eixo temático correspondente. Serão aceitos trabalhos com até quatro autores, e os resultados da avaliação da Comissão Científica serão divulgados em 25 de julho de 2026 no site do projeto.

Organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Memória, História e Educação, o seminário reunirá pesquisadores, professores da educação básica, estudantes de graduação e pós-graduação, além de outros interessados na temática.

A proposta é discutir como livros didáticos, revistas, cartilhas e outros materiais pedagógicos contribuíram para a construção de saberes, valores e identidades ao longo da história da educação no Brasil.

De acordo com a doutoranda e integrante do grupo de pesquisa, Railzete Trindade, os impressos pedagógicos representam um campo fértil para investigações históricas.

“É um campo de pesquisa rico em temas, ideias e recortes históricos. Os impressos pedagógicos perpassam muitos de nossos trabalhos e são sempre uma fonte histórica diferenciada. Às vezes, são verdadeiros tesouros, dada a dificuldade de encontrar, por conta da preservação do material”, afirmou.

O evento conta com o apoio da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, da Rede Iberoamericana de Historia da Educação em Ciências (REDiHEC), do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.