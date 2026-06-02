EDUCAÇÃO
Ufba abre inscrições para cursos em 11 idiomas; saiba como participar
Entre as oportunidades, estão disponíveis aulas para alemão, espanhol, francês, e grego Inglês
O Núcleo de Extensão do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Nupel) abriu, nesta segunda-feira, 1º, inscrições para 64 vagas em cursos de 11 idiomas, para turmas do segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser feito até 28 de junho.
Do total de bolsas ofertados, 50% serão reservadas a candidatos(as) que sejam estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino de Salvador ou da Região Metropolitana de Salvador. Para participar, os interessados não podem ter vínculo profissional ou acadêmico com a universidade.
As matrículas para novos bolsistas acontecem em 06/07. Já os testes de nivelamento e períodos de matrícula se estendem ao longo de julho e agosto. Segundo previsão da instituição, as aulas começam no dia 8 de agosto, tanto na modalidade online quanto presencial.
Veja idiomas disponíveis:
- Alemão
- Espanhol
- Francês
- Grego Antigo
- Inglês
- Italiano
- Kimbundo
- Latim
- Libras
- Lingua Portuguesa
- Yoruba
Há ainda vagas para “Português como Língua Estrangeira”, exclusivo para candidatos estrangeiros.
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Pré-requisitos
- Interessados não podem ter vínculo profissional ou acadêmico com a universidade;
- Devem ter, no mínimo, 15 anos de idade completos no momento da matrícula;
- Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio
- Possuir registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016, de 20221, e integrar família de baixa renda nos termos deste Decreto, na data da inscrição (exceto vagas de Português como Língua Estrangeira).
Como se inscrever?
Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário através deste link.
O cadastramento só precisa ser realizadado pelos alunos novos, que ainda não fazem curso no Nupel. No entanto, a inscrição não garante a efetivação da matrícula, que está sujeita a disponibilidade de vagas.
Teste de nivelamento
Os alunos que optarem pelo teste de nivelamento deverão ter algum conhecimento da língua pretendida. Nesse caso, a avaliação será realizada mediante pagamento de R$ 15.
A prova deve ser agendada entre 6 e 10 de julho e a realização acontecerá de 15 a 18 de julho. Mais detalhes aqui.
As matrículas para quem fez o teste de nivelamento acontecerão em datas específicas.
Investimento
O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais para Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português para Estrangeiros (PLE) será de R$580,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).
O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais dos cursos Leitura e Produção de Textos (Português), Libras, Yorùbá e Kimbundu, será de R$290,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).
O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais dos cursos: GREGO e LATIM, será de R$190,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Confira calendário oficial
- até 28/06: Cadastramento de novos estudantes;
- 06/07: Matrícula para novos bolsistas que deve ser feita presencialmente na secretaria, a partir de 9h;
- 08 e 09/07: Matrícula para novos estudantes do Nível 1 e veteranos, incluindo bolsistas, tanto para turmas presenciais e online, a partir de 9h;
- 06 a 10/07: Agendamento do 1º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 15 a 18/07: Aplicação do 1º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 22 e 23/07/: Matrícula após os testes de nivelamento pra turmas presenciais e online, a partir das 9h;
- 27 a 31/07: Agendamento do 2º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 05 a 08/08: Aplicação do 1º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 06 a 08/08: Matrícula residual - 1ª etapa;
- 04 a 07/08: Agendamento do 3º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 12 a 15/08: Aplicação do 2º período do teste de nivelamento para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e PLE;
- 17 a 28/08: Matrícula residual - última etapa, a partir de 9h no site ou presecialmente na secretaria;
- 08/08: Início das aulas online e presenciais.