Ufba abre inscrições para cursos em 11 idiomas; saiba como participar

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O Núcleo de Extensão do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Nupel) abriu, nesta segunda-feira, 1º, inscrições para 64 vagas em cursos de 11 idiomas, para turmas do segundo semestre de 2026. O cadastro deve ser feito até 28 de junho.

Do total de bolsas ofertados, 50% serão reservadas a candidatos(as) que sejam estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino de Salvador ou da Região Metropolitana de Salvador. Para participar, os interessados não podem ter vínculo profissional ou acadêmico com a universidade.

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As matrículas para novos bolsistas acontecem em 06/07. Já os testes de nivelamento e períodos de matrícula se estendem ao longo de julho e agosto. Segundo previsão da instituição, as aulas começam no dia 8 de agosto, tanto na modalidade online quanto presencial.

Veja idiomas disponíveis:

Alemão

Espanhol

Francês

Grego Antigo

Inglês

Italiano

Kimbundo

Latim

Libras

Lingua Portuguesa

Yoruba

Há ainda vagas para “Português como Língua Estrangeira”, exclusivo para candidatos estrangeiros.

Pré-requisitos

Interessados não podem ter vínculo profissional ou acadêmico com a universidade;

Devem ter, no mínimo, 15 anos de idade completos no momento da matrícula;

Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio

Possuir registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 11.016, de 20221, e integrar família de baixa renda nos termos deste Decreto, na data da inscrição (exceto vagas de Português como Língua Estrangeira).

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário através deste link.

O cadastramento só precisa ser realizadado pelos alunos novos, que ainda não fazem curso no Nupel. No entanto, a inscrição não garante a efetivação da matrícula, que está sujeita a disponibilidade de vagas.

Teste de nivelamento

Os alunos que optarem pelo teste de nivelamento deverão ter algum conhecimento da língua pretendida. Nesse caso, a avaliação será realizada mediante pagamento de R$ 15.

A prova deve ser agendada entre 6 e 10 de julho e a realização acontecerá de 15 a 18 de julho. Mais detalhes aqui.

As matrículas para quem fez o teste de nivelamento acontecerão em datas específicas.

Investimento

O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais para Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Português para Estrangeiros (PLE) será de R$580,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).

O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais dos cursos Leitura e Produção de Textos (Português), Libras, Yorùbá e Kimbundu, será de R$290,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).

O valor do semestre para as aulas presenciais ou virtuais dos cursos: GREGO e LATIM, será de R$190,00, pagos em uma única parcela, através de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Confira calendário oficial