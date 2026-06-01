Catu recebe projeto para fortalecer leitura e alfabetização

A educação municipal de Catu, na Região Metropolitana de Salvador, ganhou um importante reforço na formação continuada de seus profissionais com a realização do projeto 'Páginas de Aprendizado'. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Estadual da Educação (SEC), em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Voltado para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e coordenadores pedagógicos da rede municipal, o encontro aconteceu nesta segunda-feira, 1º, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Smec), com atividades distribuídas nos turnos matutino e vespertino.

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Com o lema "Inovar, aprender e transformar para uma educação que inspira", o projeto buscou estimular novas práticas pedagógicas e fortalecer a formação dos educadores, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais dinâmico, criativo e conectado às demandas contemporâneas da educação.

“Se informar, estudar e trazer essa informação para o seu cotidiano e a sala de aula é muito importante. Agradeço muito a parceria que tivemos hoje com o Jornal A TARDE nessa formação, porque me acrescentou muito conhecimento e com certeza vou aplicar em sala de aula e vai trazer bons resultados", disse a professora da Escola Municipal Maria Sá Barreto, Gabriele Matias.

A articuladora do Páginas de Aprendizado e coordenadora de segmento dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Alcineide Santos Rabelo, ressaltou o impacto da iniciativa para o fortalecimento da rede municipal de ensino e o entusiasmo dos profissionais participantes.

"É o início de um novo ciclo de formação no nosso município. Essa estratégia vai ser um diferencial na rede. Aguçou muito a cabeça de muitos professores, estão bastante empolgados. E a gente espera colher os frutos desse trabalho no final do processo e no decorrer do ano letivo", afirmou.

Presente no evento, o assessor especial da SEC, Manoel Calazans, destacou a importância da continuidade do projeto e os resultados alcançados pelo município na área educacional.

“Estamos aqui em Catu para celebrar esse encontro entre a rede pública municipal e a rede pública estadual em torno da leitura. Que seja uma formação produtiva, intensa e que a gente melhore cada vez mais a qualidade da educação em Catu, que já cresceu na alfabetização e tem avançado em todos os índices. Queremos que nossas crianças saiam [da escola] com uma base alfabética”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Rosângela Sales, também ressaltou a relevância da iniciativa para o fortalecimento das políticas educacionais desenvolvidas no município.

“O projeto vai trazer um fortalecimento muito grande para Catu, intensificando ainda mais as ações de leitura, letramento e escrita. Nós só temos a agradecer essa parceria que existe entre o Governo da Bahia, a Prefeitura Municipal de Catu e ao Programa A TARDE Educação”, declarou.

A iniciativa integra as ações da gestão municipal voltadas à qualificação permanente dos profissionais da educação, reconhecendo o papel estratégico dos professores e coordenadores pedagógicos na formação das novas gerações.

A formação foi mediada pela equipe do Programa A TARDE Educação, com a participação das pedagogas Jéssica Gouveia (mestra em Educação) e Isadora Cruz (mestra em Educação e Contemporaneidade).

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.