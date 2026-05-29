Inep muda regra e autoriza acompanhantes no Enem

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O Enem conta com uma nova regra em 2026. Segundo um edital, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), candidatos com deficiências e transtornos psicológicos poderão contar com acompanhantes na hora da prova.

A condição também inclui pessoas que realizam acompanhamentos específicos de saúde, grávidas, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar. A liberação acontecerá mediante pedido, com comprovação em documentação adequada, como laudos médicos.

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Os acompanhantes permanecerão em uma sala reservada e serão acionados em caso de necessidade fisiológicas, apoio ou estabilidade emocional do candidato, que continua sendo monitorado pelos fiscais de provas.

“Uma pessoa diagnosticada com histórico de crise de ansiedade ou Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), por exemplo, poderá contar com um acompanhante, que ficará em uma sala reservada, monitorada por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do participante”, informou o Inep.

Quando acontece o Enem?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As inscrições estão abertas até 5 de junho, juntamente com o prazo de pedidos especiais. A taxa custa R$ 85 e alguns estudantes têm direito a isenção.