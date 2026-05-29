EDUCAÇÃO
Escola no Subúrbio de Salvador é reconstruída com R$ 17 milhões
Nova estrutura conta com 19 salas climatizadas, piscina, quadra e energia solar
O bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebeu, nesta sexta-feira, 29, a Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha totalmente reconstruída. A unidade contou com investimento superior a R$ 17 milhões e terá capacidade para atender 480 alunos em tempo integral, após ampliar o número de vagas em mais de 200%.
Com turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a escola possui 19 salas de aula climatizadas, área construída superior a 3,6 mil metros quadrados e estrutura acessível.
O espaço conta ainda com:
- biblioteca;
- sala de leitura;
- brinquedoteca;
- parque infantil;
- sala de recursos multifuncionais;
- piscina com vestiário;
- quadra poliesportiva;
- ambientes alternativos de aprendizagem;
- sistema de captação de energia solar;
- reutilização de água da chuva;
- sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD).
Presente na inauguração, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que esta é a 45ª escola entregue pela gestão municipal desde 2021.
“Temos sete escolas para serem entregues nos próximos dias e outras 12 a iniciar, estamos já lançando a licitação. É natural que a cidade cresça, se desenvolva, que mais crianças demandem o serviço de educação municipal e que a gente tenha essa capacidade de resposta. Então, temos feito isso em todas as escolas, oferecendo mais vagas nas novas escolas ou ampliando a oferta nas que nós reconstruímos”, disse.
O secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, destacou o aumento expressivo no número de estudantes atendidos.
“A escola passou por uma significativa ampliação. Antes atendia 140 alunos e agora vai poder atender até 480 alunos, em um crescimento de mais de 200%. Uma escola completamente climatizada, com 19 salas de aula climatizadas”, disse Dantas.
Comunidade celebra nova estrutura
A diretora da escola, Solange Messias, afirmou que a reconstrução atende a um antigo desejo da comunidade escolar. “A gente sempre desejou que ampliasse essa escola para atender melhor aos nossos meninos e meninas daqui de Alto de Coutos. O aquário estava depredado, às vezes chovia e molhava dentro da sala. Estamos muito felizes por viver esse momento”, afirmou.
A dona de casa Márcia Oliveira, de 48 anos, destacou a importância do ensino em tempo integral. O filho dela, Brian Oliveira, de 5 anos, estuda na unidade. “É ótimo, porque a gente às vezes precisa ir ao médico, fazer uma faxina fora ou alguma outra coisa. E ele vai estar aqui em segurança. É perto de casa, uma escola referência, de mais de 40 anos”, disse.
Ex-aluna da unidade, Tatiana Santa Isabel comparou a nova estrutura com a antiga escola, onde hoje sua sobrinha estuda. “É uma nova escola, está linda demais. É muita diferença. Aqui na frente tinha terra, mato lá atrás. A estrutura também mudou muito: era uma ‘baixinha’, agora tem andares. Queria até voltar para a minha infância para poder estudar aqui de novo”, brincou.