EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Escola no Subúrbio de Salvador é reconstruída com R$ 17 milhões

Nova estrutura conta com 19 salas climatizadas, piscina, quadra e energia solar

Loren Beatriz Sousa
Por
Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha - Foto: Valter Pontes/Secom PMS

O bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, recebeu, nesta sexta-feira, 29, a Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha totalmente reconstruída. A unidade contou com investimento superior a R$ 17 milhões e terá capacidade para atender 480 alunos em tempo integral, após ampliar o número de vagas em mais de 200%.

Com turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a escola possui 19 salas de aula climatizadas, área construída superior a 3,6 mil metros quadrados e estrutura acessível.

O espaço conta ainda com:

  • biblioteca;
  • sala de leitura;
  • brinquedoteca;
  • parque infantil;
  • sala de recursos multifuncionais;
  • piscina com vestiário;
  • quadra poliesportiva;
  • ambientes alternativos de aprendizagem;
  • sistema de captação de energia solar;
  • reutilização de água da chuva;
  • sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Presente na inauguração, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que esta é a 45ª escola entregue pela gestão municipal desde 2021.

“Temos sete escolas para serem entregues nos próximos dias e outras 12 a iniciar, estamos já lançando a licitação. É natural que a cidade cresça, se desenvolva, que mais crianças demandem o serviço de educação municipal e que a gente tenha essa capacidade de resposta. Então, temos feito isso em todas as escolas, oferecendo mais vagas nas novas escolas ou ampliando a oferta nas que nós reconstruímos”, disse.

O secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, destacou o aumento expressivo no número de estudantes atendidos.

“A escola passou por uma significativa ampliação. Antes atendia 140 alunos e agora vai poder atender até 480 alunos, em um crescimento de mais de 200%. Uma escola completamente climatizada, com 19 salas de aula climatizadas”, disse Dantas.

Comunidade celebra nova estrutura

Estrutura da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha
Estrutura da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha - Foto: Valter Pontes/Secom PMS

A diretora da escola, Solange Messias, afirmou que a reconstrução atende a um antigo desejo da comunidade escolar. “A gente sempre desejou que ampliasse essa escola para atender melhor aos nossos meninos e meninas daqui de Alto de Coutos. O aquário estava depredado, às vezes chovia e molhava dentro da sala. Estamos muito felizes por viver esse momento”, afirmou.

A dona de casa Márcia Oliveira, de 48 anos, destacou a importância do ensino em tempo integral. O filho dela, Brian Oliveira, de 5 anos, estuda na unidade. “É ótimo, porque a gente às vezes precisa ir ao médico, fazer uma faxina fora ou alguma outra coisa. E ele vai estar aqui em segurança. É perto de casa, uma escola referência, de mais de 40 anos”, disse.

Ex-aluna da unidade, Tatiana Santa Isabel comparou a nova estrutura com a antiga escola, onde hoje sua sobrinha estuda. “É uma nova escola, está linda demais. É muita diferença. Aqui na frente tinha terra, mato lá atrás. A estrutura também mudou muito: era uma ‘baixinha’, agora tem andares. Queria até voltar para a minha infância para poder estudar aqui de novo”, brincou.

