Jornal é aliado da alfabetização, apontam educadores em formação

Leitura, escrita e autoria no ambiente escolar estiveram no centro da formação continuada promovida nesta quinta-feira, 28, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em Alagoinhas, município localizado a 48 km de Feira de Santana. A atividade ocorreu no Espaço Colaborar, na Biblioteca Pública Municipal Maria Feijó, e reuniu professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), coordenadores pedagógicos e técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Para a professora e formadora de Língua Portuguesa e Matemática do ciclo de alfabetização da rede municipal de Alagoinhas, Claudineia Xavier Silva, o encontro reforçou o potencial do jornal no processo de alfabetização e desenvolvimento das linguagens.

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“O principal aprendizado é que com o jornal a gente pode alfabetizar também nossas crianças. Alfabetizar no sentido de desenvolver a linguagem oral, mas também de forma específica a linguagem escrita, a partir também desse gênero textual que traz uma diversidade de outros gêneros textuais incluídos no portador de texto, que é um dos recursos fundamentais que utilizamos para nossas aulas”, destacou.

O formador de Matemática Giovani Rodrigues do Nascimento ressaltou que, mesmo diante das transformações tecnológicas, o jornal continua sendo um importante instrumento de comunicação e construção da escrita.

“Todo aprendizado é válido. E o jornal, embora seja de uma época mais distante dos estudantes, a escrita ainda continua sendo a mesma. Por mais que o jornal não esteja chegando impresso na nossa residência como chegava antigamente, continua sendo esse veículo, esse poder de comunicação, esse poder de transformação da escrita e que faz parte do cotidiano da vida das pessoas”.

Também presente nas atividades, a formadora de Língua Portuguesa, Jaqueline Azevedo, enfatizou a relevância da autoria no ambiente escolar e a possibilidade de os estudantes expressarem suas vivências por meio da escrita.

“O projeto do Jornal A TARDE traz essa possibilidade das crianças poderem escrever, sejam em diferentes modalidades, não só crianças, como adolescentes, adultos, que tem a EJA [Educação de Jovens e Adultos]. Traz esse processo autoral de falar do seu lugar, de poder expressar o que sente dentro da escrita ou dentro de uma tirinha. São atividades que, através da escrita e através dessa escrita autoral, a gente pode ressignificar aquilo que a gente é no mundo”, pontuou.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga e mestra em Educação e Contemporaneidade, Isadora Cruz.