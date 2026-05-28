Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Jornal é aliado da alfabetização, apontam educadores em formação

Encontro promovido em Alagoinhas destacou a importância da escrita autoral e da leitura

Loren Beatriz Sousa
Por
Professores e educadores de Alagoinhas
Professores e educadores de Alagoinhas - Foto: Arquivo pessoal

Leitura, escrita e autoria no ambiente escolar estiveram no centro da formação continuada promovida nesta quinta-feira, 28, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em Alagoinhas, município localizado a 48 km de Feira de Santana. A atividade ocorreu no Espaço Colaborar, na Biblioteca Pública Municipal Maria Feijó, e reuniu professores dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), coordenadores pedagógicos e técnicos da Secretaria Municipal de Educação.

Para a professora e formadora de Língua Portuguesa e Matemática do ciclo de alfabetização da rede municipal de Alagoinhas, Claudineia Xavier Silva, o encontro reforçou o potencial do jornal no processo de alfabetização e desenvolvimento das linguagens.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“O principal aprendizado é que com o jornal a gente pode alfabetizar também nossas crianças. Alfabetizar no sentido de desenvolver a linguagem oral, mas também de forma específica a linguagem escrita, a partir também desse gênero textual que traz uma diversidade de outros gêneros textuais incluídos no portador de texto, que é um dos recursos fundamentais que utilizamos para nossas aulas”, destacou.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Estudantes de Camaçari apresentam projeto sobre preservação do Rio Joanes
Estudantes de Camaçari apresentam projeto sobre preservação do Rio Joanes imagem

SAÚDE PUBLICA

Alagoinhas intensifica ações educativas contra dengue
Alagoinhas intensifica ações educativas contra dengue imagem

EDUCAÇÃO

Município baiano sanciona lei para pagamento do Fundef; saiba quem recebe
Município baiano sanciona lei para pagamento do Fundef; saiba quem recebe imagem

O formador de Matemática Giovani Rodrigues do Nascimento ressaltou que, mesmo diante das transformações tecnológicas, o jornal continua sendo um importante instrumento de comunicação e construção da escrita.

“Todo aprendizado é válido. E o jornal, embora seja de uma época mais distante dos estudantes, a escrita ainda continua sendo a mesma. Por mais que o jornal não esteja chegando impresso na nossa residência como chegava antigamente, continua sendo esse veículo, esse poder de comunicação, esse poder de transformação da escrita e que faz parte do cotidiano da vida das pessoas”.

Também presente nas atividades, a formadora de Língua Portuguesa, Jaqueline Azevedo, enfatizou a relevância da autoria no ambiente escolar e a possibilidade de os estudantes expressarem suas vivências por meio da escrita.

“O projeto do Jornal A TARDE traz essa possibilidade das crianças poderem escrever, sejam em diferentes modalidades, não só crianças, como adolescentes, adultos, que tem a EJA [Educação de Jovens e Adultos]. Traz esse processo autoral de falar do seu lugar, de poder expressar o que sente dentro da escrita ou dentro de uma tirinha. São atividades que, através da escrita e através dessa escrita autoral, a gente pode ressignificar aquilo que a gente é no mundo”, pontuou.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino e pela pedagoga e mestra em Educação e Contemporaneidade, Isadora Cruz.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Alagoinhas Bahia Educação

Relacionadas

Mais lidas