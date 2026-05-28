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SAÚDE PUBLICA

Alagoinhas intensifica ações educativas contra dengue

Ações nas escolas buscam conscientizar estudantes e conter avanço das arboviroses

Vitoria Sacramento
Por Vitoria Sacramento
Ação educativa nas escolas
Ação educativa nas escolas - Foto: Divulgação | Prefeitura de Alagoinhas

Com o objetivo de conter o avanço das arboviroses e conscientizar a população desde a infância, a Prefeitura de Alagoinhas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), segue realizando ações educativas nas escolas da rede municipal. Nesta quarta-feira, 27, estudantes da Escola Uirassu Batista participaram de palestras sobre os riscos da dengue, zika e chikungunya, além de receberem orientações sobre cuidados com a água parada e medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti.

A atividade alcançou cerca de 260 crianças, com idades entre 4 e 12 anos, do Grupo 4 ao 5º ano do ensino fundamental.

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Segundo a coordenadora da unidade escolar, Daniela de Lima Carvalho, a linguagem utilizada foi fundamental para aproximar os alunos do tema. “A informação foi passada de forma correta, coerente e com uma fala muito próxima das crianças. Elas conseguiram entender e estão prontas para passar essa informação adiante. Estamos plantando uma sementinha dentro da escola para que eles levem esse cuidado para casa e contribuam para a melhoria de toda a cidade”, destacou.

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As ações são conduzidas pela Vigilância em Saúde e fazem parte de um cronograma contínuo de prevenção nas unidades escolares do município. O mutirão já passou pelas escolas:

  • Dom Avelar Brandão;
  • Mario Laert;
  • Isaias Figueredo;
  • Maurílio do Espírito Santo;
  • Menino Jesus;
  • Jardim Petrolar;
  • Tancredo Neves;
  • Miguel Santos Fontes;
  • João Anastácio;
  • Tiradentes.

Integrante da equipe responsável pelas atividades, Marluce Maria de Jesus Pereira ressaltou a importância da conscientização infantil diante do aumento dos casos das doenças. “Levando esse conhecimento para as crianças, elas também levam para os pais. É muita escola para visitar e nós também retornamos a elas”, afirmou.

As próximas unidades contempladas pelo projeto serão as escolas municipais:

  • Santa Terezinha;
  • Eraldo Tinoco;
  • São Geraldo;
  • Pedro Furtado;
  • Adalgisa Santos;
  • Álvaro Palmeira;
  • Miguel Fontes;
  • Murilo Cavalcante.

Balanço epidemiológico

Além das ações educativas, a Sesau divulgou o balanço atualizado das arboviroses em Alagoinhas. Entre 1º de janeiro e 26 de maio de 2026, o município registrou 2.259 casos suspeitos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, foram confirmados 170 casos de dengue, 869 de chikungunya e seis de zika. Outros 782 casos seguem em investigação e 438 foram descartados.

Os bairros com maior número de notificações são Jardim Petrolar com 20,58% das notificações de dengue e 23,28% de chikungunya; Centro com 18,68% das notificações de dengue e 13,77% de chikungunya; e o Teresópolis com 5,93% das notificações de dengue e 6,89% de chikungunya.

Para conter o avanço das doenças, a diretoria de Vigilância em Saúde intensificou as ações de combate ao mosquito. Mais de 1.700 quarteirões já foram visitados por agentes de Combate às Endemias para eliminação de criadouros e tratamento focal.

Também foram realizadas mais de 30 ações de bloqueio com bomba costal, capacitações para profissionais de saúde e mutirões nos bairros com maior índice de infestação. O município também iniciou, em parceria com o Governo do Estado, o reforço do fumacê em áreas consideradas críticas, ação que deve atingir cerca de 46 mil imóveis na primeira etapa.

Outra medida adotada pela prefeitura foi o início da fiscalização de imóveis abandonados ou sem manutenção. Proprietários de terrenos e edificações que acumulam lixo ou entulho serão notificados e terão prazo de cinco dias para realizar a limpeza.

Caso as irregularidades não sejam resolvidas, o município poderá executar os serviços e aplicar multas que podem chegar a R$ 1.040.

A prefeitura reforça que o combate às arboviroses depende da colaboração da população. A recomendação é que os moradores reservem pelo menos 10 minutos por semana para:

  • Vistoriar quintais;
  • Eliminar recipientes com água parada;
  • Manter caixas d’água devidamente tampadas.

Em caso de sintomas como febre alta, dores nas articulações e dor atrás dos olhos, a orientação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

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Alagoinhas Bahia Educação

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