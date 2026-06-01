Novos investimentos fortalecem educação em Santo Amaro; confira

Siga o A TARDE no Google

A Prefeitura de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, anunciou novas medidas voltadas ao fortalecimento da educação municipal, reafirmando o compromisso com a valorização dos profissionais da rede de ensino e a ampliação da infraestrutura educacional.

Entre as ações, estão o encaminhamento de um projeto de lei para garantir a continuidade do Piso Nacional do Magistério e do reajuste salarial dos professores, além da inauguração de uma nova escola municipal e de um centro especializado para atendimento educacional inclusivo.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto de lei foi enviado à Câmara de Vereadores pelo prefeito Flaviano Bomfim (UNIÃO), que destacou a importância de reconhecer o trabalho dos educadores como parte essencial para a construção de uma educação de qualidade. “Educação de qualidade também se faz com respeito e valorização de quem ensina”, afirmou.

Investimento na rede municipal

Além da valorização dos profissionais da educação, o município conta com dois novos equipamentos voltados ao ensino e à inclusão social:

Escola Municipal Dra. Elvira de Araújo Queiroz;

Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) Moisés de Araújo Correia.

De acordo com a prefeitura, a escola foi criada para oferecer uma estrutura mais moderna, confortável e adequada ao processo de ensino-aprendizagem, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e proporcionando melhores condições para estudantes e educadores.

Já o CAEE Moisés de Araújo Correia foi implantado com o objetivo de ampliar o atendimento especializado a crianças com deficiência intelectual e outras síndromes. O espaço contará com uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeuta, psicopedagogo, nutricionista, psicóloga e assistente social, além de atividades complementares como oficinas de dança e capoeira.