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EDUCAÇÃO

Da Bahia para o mundo: estudantes vencem feira científica no Equador

Jovens da rede estadual conquistam 1º lugar e já se preparam para apresentação na França

Vitoria Sacramento
Por Vitoria Sacramento
Estudantes do CEEP Pedro Ribeiro Pessoa
Estudantes do CEEP Pedro Ribeiro Pessoa - Foto: Divulgação: Prefeitura Municipal de Catu

Movidos pela dedicação e capacidade de superação, os estudantes Cauan Eduardo Rodrigues Rabelo, do 3° ano técnico em Logística, eLetícia Mattos Santana, do 3º ano técnico em Administração, do Centro de Educação Profissional (CEEP) Pedro Ribeiro Pessoa, em Catu, conquistaram o primeiro lugar na categoria Impacto Social e Empreendedorismo no Otavalo Science Hub.

O evento de Tecnologia e Ciências aconteceu na Unidad Educativa Ciudad de Otavalo, no Equador.

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Representando o Clube de Ciências Professora Ilza Maria, a dupla apresentou o trabalho “Educação Profissional integrada na Rede Pública da Bahia: limites, possibilidades e contribuições do CEEP Pedro Ribeiro Pessoa”. O projeto concorreu com outras sete instituições de ensino da América Latina.

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O reconhecimento valoriza o potencial transformador da educação pública, da iniciação científica e da Educação Profissional e Tecnológica na formação de jovens protagonistas.

De acordo com o diretor da unidade, Ricardo Araújo, esta é a segunda participação da escola em eventos internacionais.

“No ano passado, nosso Clube de Ciências apresentou outros projetos, na Colômbia. Atualmente, nossa equipe conta com 60 estudantes e cerca de 40 projetos. Mas, para este evento no Equador, decidimos levar a dupla que apresentou o melhor trabalho”, afirmou.

A equipe foi orientada pelos docentes Deivison Trindade e Juliana Souza. O professor destacou o empenho dos estudantes durante todo o processo de preparação.

“Além da pesquisa científica, nossos jovens se dedicaram intensamente aos estudos para apresentar o trabalho em outro idioma. Temos muito orgulho deles, que mostraram ao mundo a força, a competência e o talento da juventude da escola pública da Bahia”.

Agora, a equipe se prepara para um novo desafio. Ainda neste mês de junho, os estudantes irão realizar uma nova apresentação, na França.

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