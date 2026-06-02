Enem 2026 terá atendimento especial para pessoas com TDAH e TOC

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Pessoas com fibromialgia, crise de ansiedade, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) agora poderão solicitar atendimento especializado durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026.

A inclusão dessas novas condições no edital foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com essa atualização, por exemplo, um estudante que tiver ansiedade poderá contar com o apoio de um acompanhante nos dias de provas.

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Quem precisar do atendimento especializado deverá fazer a solicitação no ato da inscrição, exclusivamente na Página do Participante. As inscrições seguem até esta sexta-feira, 5.

Demais condições

Além das novas condições, pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, dislexia, Transtorno do Espectro Autista (TEA), diabetes, além de gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e outras condições específicas também podem solicitar atendimento especial.Essas condições já estavam em vigor nas edições anteriores do Enem.

Solicitação aprovada pelo Inep

A solicitação do candidato precisará ser confirmada pela equipe do Inep para que o atendimento especializado seja garantido.

Os estudantes devem apresentar documentação, como laudo médico, entre outros previstos por lei, que comprovem a necessidade do atendimento durante a aplicação do exame 2026.

O candidato que tiver a solicitação aprovada poderá ser acompanhado por um cão-guia/ cão de apoio emocional, usar material próprio e outros recursos de acessibilidade, como aparelho auditivo ou implante coclear, máquina de escrever em Braille, caneta de ponta grossa, óculos especiais, lupa, tábuas de apoio, bolsa de colostomia, medidor de glicose, bomba de insulina, entre outros.

Os recursos serão vistoriados pelo chefe de sala de aplicação das provas.

Sala reservada

Os acompanhantes adultos das lactantes ficarão em uma sala reservada com a criança em fase de amamentação. Eles também poderão ser acionado em caso de intercorrências com a participante.

A sala também ficará reservada para os acompanhantes dos candidatos diagnosticados com transtornos mentais. O espaço será monitorado por fiscais, para casos de necessidade de apoio ou estabilização do participante.

Profissionais ou parentes do participante que precisem de apoio e auxílio para ir ao banheiro e se alimentar durante as provas também ficarão nesses espaços.

Os acompanhantes não terão acesso às salas de provas e todos passarão por revista eletrônica por meio do uso do detector de metais.

Atendimento especializado

No exame de 2025, o Inep autorizou o uso de cerca de 165 mil recursos de para cerca de 116 mil participantes que solicitaram atendimento especializado.

O quantitativo de pessoas com atendimento especializado no Enem aumentou 191%. Passou de 30.856, em 2022, para 89.770, em 2025.

Quando acontece o Enem?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. As inscrições estão abertas até 5 de junho e a taxa custa R$ 85.

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes que concluíram o ensino médio e é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).