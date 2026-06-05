BAHIA
Criança de 2 anos morre engasgada com amendoim no interior da Bahia
Vítima precisou de transferência para UTI, mas não resistiu
Uma criança de dois anos, que não teve o nome divulgado, morreu após se engasgar enquanto comia amendoim, na última quarta-feira, 3. O caso aconteceu no município de Remanso, no interior da Bahia.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o garoto teve atendimento de urgência em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na segunda, 1, quando ocorreu o episódio, mas a equipe médica não conseguiu remover a obstrução causada pelo alimento.
Diante da dificuldade, foi solicitada uma transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em outra cidade. A vaga surgiu na terça-feira, 2, mas o transporte aéreo teve que ser adiado na para a manhã seguinte, diante da falta de iluminação do aeroporto de Remanso.
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A criança, no entanto, não resistiu, morrendo antes de ser transportada, na quarta, 3, dentro da ambulância.
Prefeitura lamenta
Em nota, a Prefeitura de Remanso lamentou a morte e garantiu que a criança recebeu toda a assistência inicial necessária.