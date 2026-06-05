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Bahia captura 406 foragidos e bloqueia R$ 102 mi de facções em 3 anos

Só na Bolívia, foram seis lideranças baianas capturadas no primeiro semestre de 2026

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Alberto Maraux/SSP

Quatrocentos e seis foragidos foram capturados e cerca de R$ 102 milhões provenientes de lavagem de dinheiro foram bloqueados de facções na Bahia em três anos, em ações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Para o combate ao crime organizado, a corporação conta, além de ações deflagradas constantemente, com operações que acontecem de forma ininterrupta, como Artemis e Hera. Ambas tem como objetivo a captura de autores de crimes graves contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios.

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Entre os destaque, as operações localizaram seis lideranças na Bolívia no primeiro semestre de 2026, além de outros chefes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

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Relembre algumas prisões

A atuação integrada das forças de segurança da Bahia resultou na captura de seis líderes de facções criminosas escondidos na Bolívia apenas em 2026. O caso mais recente ocorreu no dia 10 de maio, com a prisão de um casal apontado como responsável pelo comando de uma organização criminosa com atuação na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

Em 22 de maio, uma tentativa de atuação interestadual chegou ao fim em São Paulo para Aldo Palmito Santos, conhecido como “Matemático”, apontado pelas investigações como uma das lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP) com atuação no Sudoeste da Bahia.

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Bahia crime organizado Facções

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