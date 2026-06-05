EUA passam a tratar PCC e CV como grupos terroristas

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O PCC e o CV passam a ser classificados, a partir desta sexta-feira, 5, pelo governo dos Estados Unidos, como organizações terroristas — a medida havia sido anunciada pela Casa Branca no último dia 28 de maio.

Com a medida, os dois grupos passam a receber o tratamento norte-americano voltado ao terrorismo. Além disso, a iniciativa aumenta a atuação de órgãos de contraterrorismo do país e permite que o PCC e o CV deixem de ser tratados como narcotráfico e crime organizado.

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Leis e operações bancárias

As leis dos EUA preveem punições para pessoas e empresas que forneçam apoio a organizações classificadas como terroristas. O conceito inclui recursos financeiros, serviços, logística e outros tipos de assistência.

Instituições e empresas brasileiras com operações ligadas ao sistema financeiro estadunidense podem ser pressionadas a reforçar os métodos de controle para evitar relação — direta ou indireta — com integrantes ou empresas associadas às facções. Bens que forem identificados em território americano ou sob alcance da legislação dos EUA podem ser congelados.

Restrições e impactos econômicos

Pessoas enquadradas pelas autoridades americanas podem enfrentar restrições de entrada nos Estados Unidos, além de outras medidas migratórias.

Por outro lado, a medida pode gerar insegurança jurídica, ampliar riscos de sanções e abrir espaço para pressões dos EUA sobre temas de segurança pública no Brasil.

Risco de invasão?

Desde que a decisão foi anunciada pelo governo de Donald Trump em 28 de maio, o governo brasileiro tem mantido conversas no nível diplomático com os norte-americanos para tentar reverter a decisão.

Apesar do cenário de tensão inicial, auxiliares do presidente Lula (PT) não acreditam, neste momento, em operações militares americanas em território brasileiro.