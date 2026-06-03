Atlas: brasileiros apoiam classificação do PCC e CV, mas temem invasão

A maioria da população brasileira aprova a ação do governo dos EUA em classificar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) em organizações terroristas estrangeiras, no ententanto, teme que o país seja alvo de uma invasão.

De acordo com pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 3, 53,1% dos entrevistados apoiam a medida, enquanto 44,7% desaprovam. Outros 2,2% não souberam opinar. Os entrevistados também foram questionados se o governo brasileiro deveria classificar PCC e CV como organizações terroristas. A resposta foi sim para 55,9%, e não para 40,8%, e 3,2% não responderam.

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O instituto também avaliou os possíveis impactos da ação nas eleições presidenciais deste ano no Brasil. A pesquisa mostra que 50,8% votaria com mais facilidade num candidato que seja a favor da medida, enquanto 33,6% preferem alguém que seja contra a ação.

Foto: Divulgação / AtlasIntel

Risco à soberania

Apesar da inclinação favorável à nova classificação, a pesquisa identificou que existe o temor de que a medida facilite uma invasão norte-americana ao Brasil, já que 47,7% avaliam que a medida abre espaço para um intervenção estrangeira. 44,7% opinaram que a decisão é necessária para um combate mais eficaz ao crime organizado. Outros 7,3% avaliam que a ação é apenas uma medida simbólica, sem efeitos práticos.

Foto: Divulgação / AtlasIntel

Quando questionados se a decisão do governo dos Estados Unidos representa uma agressão à soberania brasileira, 49,7% disseram sim e 49,4% que não.

Além disso, para 29,6% dos entrevistados, a medida não terá impacto relevante no combate ao crime organizado e à violência no país. Outros 26,8% acham que a ação vai melhorar significativamente a segurança, enquanto para 17,2% a medida vai piorar. Para 17,1% vai melhorar um pouco e outros 6,2% opinaram que vai piorar um pouco.

Para chegar ao resultado, a AtlasIntel ouviu 1.273 através do modelo de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O período da coleta aconteceu entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2026.

O anúncio

A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado dos EUA na semana passada. Mais do que sanções financeiras e jurídicas, especialistas apontam que a medida dos EUA poderia ampliar o alcance das ações americanas contra essas organizações, incluindo espionagem, operações policiais extraterritoriais e, em cenários mais extremos, até ações militares fora do território norte-americano.

Na prática, a medida permite: