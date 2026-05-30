INTERNACIONAL
PCC e CV atuam em 12 estados dos EUA, diz governo Trump
Governo americano considerou facções como grupo terrorista
O governo dos Estados Unidos afirmou ter identificado a atuação das facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) em 12 estados norte-americanos. As duas organizações foram recentemente classificadas pelo governo do presidente Donald Trump como grupos terroristas.
A informação foi confirmada neste sábado, 30, pela porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Amanda Roberson, em entrevista à CNN. No entanto, ela não revelou quais são os estados onde as facções estariam presentes, alegando que os detalhes cabem às autoridades responsáveis pelas investigações.
Segundo Roberson, o governo americano considera PCC e CV duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e avalia que sua atuação ultrapassa as fronteiras do país. "A influência e as redes ilícitas dessas organizações se estendem por toda a região e chegam aos Estados Unidos", afirmou.
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Combate às facções
A porta-voz acrescentou que o governo Trump pretende utilizar todos os instrumentos disponíveis para combater as facções, interromper fontes de financiamento e impedir a circulação de drogas ilícitas em território americano.
A decisão de classificar PCC e CV como organizações terroristas foi baseada em dois mecanismos jurídicos dos Estados Unidos:
- a designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês);
- como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT).
Na prática, as medidas ampliam as sanções contra integrantes, colaboradores e financiadores das facções, permitindo o bloqueio de bens, restrições financeiras e punições para quem prestar apoio material ou logístico aos grupos.