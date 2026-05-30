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INTERNACIONAL

PCC e CV atuam em 12 estados dos EUA, diz governo Trump

Governo americano considerou facções como grupo terrorista

Leilane Teixeira
Por
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, - Foto: Annabelle Gordon | AFP

O governo dos Estados Unidos afirmou ter identificado a atuação das facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) em 12 estados norte-americanos. As duas organizações foram recentemente classificadas pelo governo do presidente Donald Trump como grupos terroristas.

A informação foi confirmada neste sábado, 30, pela porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Amanda Roberson, em entrevista à CNN. No entanto, ela não revelou quais são os estados onde as facções estariam presentes, alegando que os detalhes cabem às autoridades responsáveis pelas investigações.

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Segundo Roberson, o governo americano considera PCC e CV duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e avalia que sua atuação ultrapassa as fronteiras do país. "A influência e as redes ilícitas dessas organizações se estendem por toda a região e chegam aos Estados Unidos", afirmou.

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Combate às facções

A porta-voz acrescentou que o governo Trump pretende utilizar todos os instrumentos disponíveis para combater as facções, interromper fontes de financiamento e impedir a circulação de drogas ilícitas em território americano.

A decisão de classificar PCC e CV como organizações terroristas foi baseada em dois mecanismos jurídicos dos Estados Unidos:

  • a designação como Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês);
  • como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT).

Na prática, as medidas ampliam as sanções contra integrantes, colaboradores e financiadores das facções, permitindo o bloqueio de bens, restrições financeiras e punições para quem prestar apoio material ou logístico aos grupos.

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Tags

Comando Vermelho Donald Trump estados unidos PCC

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