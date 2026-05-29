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POLÍTICA

Flávio diz que Lula fez "lobby" para o CV e o PCC nos Estados Unidos

Facções brasileiras foram um dos temas tratados no encontro entre Lula e Trump no dia 7 de maio

Gustavo Nascimento
Por
Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência
Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência - Foto: Vitor Souza | AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira, 29, que o presidente Lula (PT) foi aos Estados Unidos para “lamber a bota” do presidente norte-americano, Donald Trump, e “fazer lobby para o PCC e CV”. A declaração do pré-candidato à Presidência fez referência ao encontro do petista com Trump no dia 7 de maio.

“Nós já fizemos mais que o Lula e o PT nos últimos 20 anos. A criminalidade tomou conta do Brasil. Enquanto ele foi lamber a bota do Trump para fazer lobby para o PCC e o CV, nós fomos lá para pedirmos para que fossem tratados como terroristas e o que eles são”, disse Flávio Bolsonaro no evento de lançamento da pré-candidatura do senador Sergio Moro (PL) ao governo do Paraná.

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“Olha que Lula falou hoje, gravidade disso. Nossos criminosos não podem ser tratados como terroristas, estou muito triste. Nossos não, seus criminosos. […] Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC”, disparou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na última quinta-feira, 28, os EUA classificaram o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras.

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Bolsonaro brasil Lula PCC Política Terrorismo

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