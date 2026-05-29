Flávio diz que Lula fez "lobby" para o CV e o PCC nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta sexta-feira, 29, que o presidente Lula (PT) foi aos Estados Unidos para “lamber a bota” do presidente norte-americano, Donald Trump, e “fazer lobby para o PCC e CV”. A declaração do pré-candidato à Presidência fez referência ao encontro do petista com Trump no dia 7 de maio.



“Nós já fizemos mais que o Lula e o PT nos últimos 20 anos. A criminalidade tomou conta do Brasil. Enquanto ele foi lamber a bota do Trump para fazer lobby para o PCC e o CV, nós fomos lá para pedirmos para que fossem tratados como terroristas e o que eles são”, disse Flávio Bolsonaro no evento de lançamento da pré-candidatura do senador Sergio Moro (PL) ao governo do Paraná.

“Olha que Lula falou hoje, gravidade disso. Nossos criminosos não podem ser tratados como terroristas, estou muito triste. Nossos não, seus criminosos. […] Lula está defendendo a soberania do CV e do PCC”, disparou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Na última quinta-feira, 28, os EUA classificaram o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras.