Ex-governador ganha cargo no PL com salário de R$ 27 mil; entenda

Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, ganhou um cargo dentro do Partido Liberal (PL) em que receberá um salário líquido de R$ 27.834,95, valor que será incluído na folha de pagamento do partido e custeado com recursos do fundo partidário. A decisão acontece nesta quinta-feira, 28, após o político desistir de concorrer ao Senado Federal.

A contratação foi acertada entre Cláudio Castro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, há algumas semanas. Segundo dirigentes do partido, ele ajudará nos bastidores de campanhas no estado, de modo que ele ficará à disposição da direção partidária para colaborar na estratégia e na coordenação das campanhas eleitorais.

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O ex-governador atuará na interlocução com prefeitos e parlamentares do Rio de Janeiro para fortalecer o PL no estado, além de apoiar a candidatura de Douglas Ruas ao governo fluminense.

Saída do governo

Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador em março de 2026 para escapar de uma cassação. Ele enfrentava um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Ao renunciar antes do fim do julgamento, o processo perde o objeto, ou seja, não há mais mandato ativo a ser cassado.

Posteriormente, o ex-governador foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade e passou a ser investigado pela Polícia Federal em apurações relacionadas a supostas fraudes envolvendo o Banco Master e a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. Ele também foi alvo de dois mandados de busca e apreensão.

Banco Master

Na última quarta-feira, 26, Cláudio Castro foi alvo da oitava fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master, fundado por Daniel Vorcaro. A Polícia Federal (PF) investiga a transferência de R$ 3 bilhões de recursos públicos oriundos do Rioprevidência para o banco.

Além disso, a PF revelou que Vorcaro organizou e bancou um jantar para Castro em Nova York com bifes folheados a ouro e a presença do famoso chef turco Nusret Gökçe, o Salt Bae, conhecido por atender celebridades, jogadores de futebol e chefes de Estado.