Vorcaro presenteia ex-governador com jantar de R$ 66 mil; entenda

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O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, organizou e bancou um jantar para o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), em Nova York com bifes folheados a ouro e a presença do famoso chef turco Nusret Gökçe, o Salt Bae, conhecido por atender celebridades, jogadores de futebol e chefes de Estado.

A informação consta na representação da Polícia Federal (PF) que baseou a oitava fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu mandados de busca e apreensão na última terça-feira, 26, na cobertura onde o ex-governador do Rio de Janeiro mora, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

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Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o Rioprevidência injetou R$ 3,69 bilhões no Banco Master e em outros fundos ligados à instituição de Daniel Vorcaro. A PF aponta que os primeiros investimentos de Cláudio Castro ocorreram meses depois do jantar, com um valor inicial de R$ 120 milhões.

Jantar com bife folhado a ouro

O jantar aconteceu em maio de 2023, quando Castro se ausentou do governo do Rio de Janeiro para participar do LIDE Brazil Investment Forum nos Estados Unidos. De acordo com as conversas entre Cláudio Castro e Vorcaro no WhatsApp, Vorcaro ofereceu a Castro um jantar no restaurante Nusr‑Et Steakhouse em Manhattan.

Conhecido nas redes sociais como Salt Bae, o dono do restaurante se tornou meme nas redes sociais pela forma performática como tempera as carnes envoltas em folhas de ouro com sal.

Além do bife folhado a ouro, Cláudio Castro também teria consumido um vinho avaliado em US$ 1.250,00 (R$ 6.432,25 à época).

A PF identificou um pagamento de US$ 13,3 mil em um cartão de crédito de Vorcaro no restaurante na mesma data em que o dono do Master organizou o jantar para Cláudio Castro. Considerando a cotação do dólar na época, o jantar saiu por R$ 66,1 mil.

O banqueiro não participou do jantar, mas estava em Nova York, segundo mensagens trocadas por ele com outros interlocutores e dados de sinal de rede celular e Wi-Fi do próprio telefone apreendido pela PF.

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