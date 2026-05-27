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“IRRESPONSÁVEL”

Defendida por bolsonaristas, escala 4x3 é rejeitada pelo Centrão

Texto foi aprovado na comissão especial da Câmara e está em análise no plenário

Anderson Ramos
Por
Líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ).
Líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ). - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A sugestão do PL (Partido Liberal) a favor de uma escala trabalhista 4x3, em vez de 5x2, não agradou as lideranças de partidos do Centrão, que classificaram a proposta como “irresponsável”.

Segundo lideranças dos partidos de centro na Casa – que, na prática, conseguem decidir para onde vai o pêndulo de votações importantes –, o bloco não embarcará na iniciativa da oposição.

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Para governistas e membros do Centrão, a proposta do PL serve como uma tentativa de constranger o governo ao propor uma escala mais favorável aos trabalhadores, embora não siga o acordado com as demais siglas, inclusive com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A informação é da CNN.

O líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que apresentará uma sugestão de mudança no plenário para a implementação da escala 4x3 – portanto quatro dias trabalhados para três de descanso.

Uma das propostas que deram origem ao atual texto em discussão, de autoria da deputada Erika Hilton (Psol-SP), propunha a escala 4x3. No entanto, ela própria criticou a iniciativa do PL, por enxergá-la como uma forma de atrasar a votação da matéria e apoia a escala 5x2 – cinco dias trabalhados para dois de folga – como um avanço possível.

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Aprovado na Comissão

A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 27, por ampla maioria, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PE) pelo fim da escala 6x1. O parecer do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi aprovado por 34 votos favoráveis a 4 contrários.

Após passar na comissão, o texto foi enviado ao plenário da Câmara, e será analisado ainda hoje.

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Tags

Centrão direitos dos trabalhadores escala trabalhista 4x3 Partido Liberal Proposta de Emenda à Constituição votação na Câmara

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