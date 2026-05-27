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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relatório da PEC do fim da escala 6x1 entra em votação nesta quarta

Texto prevê redução gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais

Ane Catarine
Por
Deputados durante reunião da comissão especial
Deputados durante reunião da comissão especial - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 deve ser votado nesta quarta-feira, 27, pela comissão especial da Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado no colegiado, a proposta poderá seguir para análise do plenário.

O parecer foi apresentado na última segunda-feira, 25, pelo relator, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), mas a votação acabou adiada após um pedido de vista.

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Para destravar a tramitação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou uma sessão extraordinária na manhã desta quarta.

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A intenção de Motta é acelerar a votação para que a proposta avance para o plenário ainda durante a tarde. Caso os debates na comissão se prolonguem, no entanto, parlamentares já consideram votar a matéria em dois turnos no plenário nesta quinta-feira, 28.

A expectativa entre os congressistas é de aprovação da PEC, especialmente porque o projeto tem apoio da presidência da Câmara.

O que prevê o relatório

O relatório de Leo Prates estabelece uma transição gradual para a redução da jornada de trabalho.

Pela proposta, a carga horária semanal será reduzida em duas etapas de duas horas cada:

  • 60 dias após a promulgação da PEC, a jornada cai de 44 para 42 horas semanais;
  • 12 meses depois, a jornada será reduzida para 40 horas semanais.

O texto também prevê que a obrigatoriedade de dois dias de descanso semanal entre em vigor 60 dias após a promulgação da proposta.

Outro ponto do relatório permite que convenções coletivas ampliem a jornada diária para além de oito horas durante o período de transição de 12 meses, desde que o limite semanal de 42 horas seja respeitado.

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Tags

Câmara dos Deputados fim da escala 6x1

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