Flávio fala de facções em encontro com vice e secretário de Trump

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se reuniu com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira, 27, na Casa Branca, em Washington.

O encontro aconteceu um dia após o senador ter sido recebido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca.

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Em coletiva de imprensa, Flávio disse que os temas tratados nas conversas com Rubio e Vance foram a classificação das facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e PCC como organizações terroristas e os decretos do governo Lula que fixaram novas regras para as big techs no Brasil.

“Foi mais uma conversa também muito cordial, onde reforçamos a importância de unirmos os esforços no combate ao crime organizado. Batemos de novo na mesma tecla de que os Estados Unidos deveriam, sim, classificar CV e PCC como organizações terroristas e, se Deus quiser, a partir de 2027, o Brasil vai ser um aliado no combate ao crime organizado diferente do atual governo que parece proteger esses marginal”, relatou.

Flávio contou que, na reunião com o vice-presidente americano, o próprio JD Vance “perguntou sobre como estava a situação da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil”.

Flávio afirmou ter dito que os decretos de Lula seriam “um ameaça a liberdade de expressão e que nos preocupava muito”. Ele ressaltou que não houve pedido dos americanos em relação ao tema e disse ter lembrado a Vance que Lula pediu “ajuda para China para regular as redes sociais no Brasil”.

Viagem aos EUA

A viagem foi articulada por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, junto à ala ideológica do governo Trump.

Flávio Bolsonaro chegou aos EUA na última segunda-feira, 25, em meio às polêmicas geradas por conta da sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que causaram uma queda na sua popularidade.