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Com popularidade em baixa, Flávio Bolsonaro se reúne com Trump nos EUA

Imagem do encontro foi publicada pelo senador em suas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 26, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. Além do pré-candidato à Presidência, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo também estiveram no local.

Informações divulgadas pelo g1 apontam que a reunião foi rápida, de modo que os filhos de Jair Bolsonaro e o influenciador entraram apenas para tirar uma foto com Trump antes de deixarem o local. No entanto, de acordo com o jornalista Valdo Cruz, Flávio pretendia abordar dois assuntos com Trump:

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  • a classificação de facções criminosas como organizações terroristas;
  • a garantia plena da liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil.

Ainda não está claro se o senador conseguiu levantar algum desses temas no breve encontro com o presidente norte-americano.

Viagem aos EUA

A viagem foi articulada por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, junto à ala ideológica do governo Trump.

Flávio Bolsonaro chegou aos EUA na última segunda-feira, 25, em meio às polêmicas geradas por conta da sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que causaram uma queda na sua popularidade.

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De acordo com o jornalista Valdo Cruz, a viagem também foi realizada para desviar o foco da agenda negativa que atingiu a campanha nas últimas semanas.

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Daniel Vorcaro Donald Trump Flávio Bolsonaro

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