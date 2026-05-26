Com popularidade em baixa, Flávio Bolsonaro se reúne com Trump nos EUA

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira, 26, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. Além do pré-candidato à Presidência, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo também estiveram no local.

Informações divulgadas pelo g1 apontam que a reunião foi rápida, de modo que os filhos de Jair Bolsonaro e o influenciador entraram apenas para tirar uma foto com Trump antes de deixarem o local. No entanto, de acordo com o jornalista Valdo Cruz, Flávio pretendia abordar dois assuntos com Trump:

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a classificação de facções criminosas como organizações terroristas;

a garantia plena da liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil.

Ainda não está claro se o senador conseguiu levantar algum desses temas no breve encontro com o presidente norte-americano.

Viagem aos EUA

A viagem foi articulada por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, junto à ala ideológica do governo Trump.

Flávio Bolsonaro chegou aos EUA na última segunda-feira, 25, em meio às polêmicas geradas por conta da sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que causaram uma queda na sua popularidade.

De acordo com o jornalista Valdo Cruz, a viagem também foi realizada para desviar o foco da agenda negativa que atingiu a campanha nas últimas semanas.