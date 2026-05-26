STF define fim de aposentadoria compulsória remunerada como punição

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu por unanimidade, nesta terça-feira (26), o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a magistrados. Com a decisão, os ministros confirmaram o entendimento do relator do caso, ministro Flávio Dino, e rejeitaram o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O julgamento ratifica a liminar proferida por Dino em março deste ano. Na ocasião, o ministro determinou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve aplicar a perda definitiva do cargo — com a consequente cassação dos subsídios — como a sanção máxima para violações disciplinares graves, extinguindo a aposentadoria remunerada como modalidade de punição.

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A medida era alvo de intensas críticas sociais e institucionais, uma vez que o magistrado infrator era afastado de suas funções decorrentes do cargo, mas continuava a receber proventos mensais proporcionais ao tempo de serviço. A nova regra aplica-se a juízes, desembargadores e ministros de todos os tribunais do país, com exceção do próprio STF.

Entenda o julgamento e a tese jurídica

Durante a sessão desta terça-feira, o colegiado acompanhou integralmente o voto do relator. A única ressalva pontual partiu do ministro Cristiano Zanin, que divergiu apenas quanto ao rito processual: a maioria da Turma fixou o entendimento de que as decisões do CNJ que determinarem a perda do cargo precisam ser referendadas pelo STF, dado o princípio constitucional da vitaliciedade da magistratura.

A validação pelo Supremo busca assegurar o devido processo legal e evitar que os processos administrativos se arrastem por anos nos tribunais sem uma coordenação definitiva.

Nos últimos 20 anos, 126 magistrados foram aposentados compulsoriamente no Brasil após cometerem infrações graves, tais como venda de sentenças, assédio moral e sexual, e concessão de benefícios indevidos a integrantes de facções criminosas.

De acordo com o voto de Flávio Dino, a sanção de aposentadoria compulsória não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. O ministro sustentou que a Reforma da Previdência de 2019 revogou tacitamente a medida:

"Aos magistrados são aplicáveis as regras de aposentadoria constantes do artigo 40 da Constituição Federal, o qual não prevê a transferência compulsória para a inatividade com recebimento de proventos como sanção decorrente do cometimento de infração disciplinar grave", argumentou o relator.

Os argumentos do recurso da PGR

No recurso que tentou reverter a decisão, a PGR defendeu que a matéria possui relevância constitucional tamanha que exigiria julgamento pelo Plenário do STF, e não por uma de suas turmas isoladas.

A Procuradoria argumentou que, embora a decisão de Dino estivesse respaldada em "intenções louváveis", a mudança drástica poderia fragilizar a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, tornando os membros das carreiras jurídicas mais vulneráveis a pressões de cunho político.

A peça da PGR apontou, ainda, uma suposta interferência indevida na competência do Congresso Nacional, asseverando que a exclusão da penalidade caberia exclusivamente ao Poder Legislativo por meio de lei complementar:

“Tal construção hermenêutica retira o papel do legislador complementar da definição das sanções aplicáveis à magistratura, deslocando para a interpretação judicial a escolha política sobre quais condutas permitirão, ou não, a perda do cargo: precisamente o que a reserva de lei visa a impedir”, asseverou o órgão ministerial.