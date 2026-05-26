Adolfo Menezes encerra passagem como deputado estadual após quase 20 anos

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O deputado estadual Adolfo Menezes, que teve seu nome aprovado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), nesta terça-feira, 26, encerra, por ora, sua trajetória na política.

O parlamentar, que precisará renunciar seu mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Casa que ocupa desde 2007, iniciou na política na década de 1990, quando assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Formoso. Desde então, o agora futuro conselheiro do TCM passou por diferentes posições dentro do tabuleiro político, atingindo a presidência da Alba nos últimos anos.

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Sou devedor eterno ao povo de Campo Formoso e de centenas de municípios que me colocaram aqui Adolfo Menezes

A carreira do política de Adolfo também ficou marcada por episódios polêmicos, como a conturbada eleição para a prefeitura de Campo Formoso, quando foi eleito, mas não assumiu o mandato, e a judicialização da sua última reeleição para a presidência da Alba, que acabou derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Campo Formoso e salto

Adolfo Menezes assumiu o cargo de vereador de Campo Formoso, seu reduto eleitoral, em 1993, onde permaneceu até o ano de 2001. Em 2000, o então edil tentou a prefeitura do município, sendo derrotado.

Nos anos seguintes, Adolfo deu o seu primeiro salto político, se tornando deputado estadual.

Adolfo chegou na Alba em 2007, onde permaneceu até ser indicado para o TCM.

Eleição conturbada

Adolfo Menezes foi eleito prefeito de Campo Formoso em 2012, com 52.30%. Sua passagem pela prefeitura, entretanto, ocorreu de maneira ‘relâmpago’.

O prefeito eleito não assumiu o mandato, após um impasse judicial com a acusação de campanha realizada fora do prazo previsto no calendário eleitoral.

Em 18 de janeiro de 2013, Adolfo Menezes renunciou ao mandato de prefeito antes de tomar posse, conservando sua cadeira na Alba, evitando também uma possível punição.

Presidência da Alba

Vice-presidente da Alba entre 2015 e 2017, Adolfo chegou ao posto mais alto da Casa em 2021. Sem sustos, o parlamentar foi reeleito em 2023, na atual legislatura, como é permitido.

Adolfo, porém, se tornou centro de uma discussão que chegou ao STF, após forçar uma nova reeleição em 2025, mesmo com o entendimento de que não se pode renovar um mandato de comando do Poder Legislativo dentro da mesma legislatura.

Em fevereiro de 2025, Adolfo foi retirado, por decisão do STF, do posto de presidente da Alba, que elegeu Ivana Bastos (PSD) em seguida.

Adolfo Menezes tem 67 anos e é casado com Denise Menezes, também filiada ao PSD e possível sucessora do seu capital político.

O deputado só terá o nome indicado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) em agosto, com a aposentadoria de Francisco Netto, conselheiro do TCM.