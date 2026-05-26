Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Alba aprova indicação de Adolfo Menezes ao TCM

Votação ocorreu durante a sessão desta terça-feira, 26

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Adolfo Menezes, novo conselheiro do TCM
Adolfo Menezes, novo conselheiro do TCM - Foto: Vana Casaes | Alba

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou a indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). O parlamentar, que era candidato único ao posto, recebeu 51 votos favoráveis dos 53 deputados votantes na sessão desta terça-feira, 26.

Adolfo recebeu apenas um voto contrário e uma abstenção. Outros três parlamentares votaram de maneira simbólica, mas não foram computados. Foram eles: Neusa Cadore (PT), Felipe Duarte (Avante) e Jusmari Oliveira (PSD).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da aprovação de hoje, a indicação de Adolfo só será encaminhada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) em agosto, após a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto.

Em mim, tenho a certeza de que plantei, mas nada se colhe se a terra não for fértil, se o terreno não for bem adubado. E a minha terra fértil é a generosidade de vocês, o grandioso coração de vocês, meus caros irmãos, minhas queridas irmãs

Adolfo Menezes

O encaminhamento tardio irá ocorrer depois de um parecer da Procuradoria Jurídica da Alba, que indicou que a Assembleia só poderia oficializar a indicação ao governador após a aposentadoria do conselheiro titular.

Votação adiada e busca por recorde

A previsão inicial para a votação da indicação de Adolfo estava para o dia 19 de maio.

Conforme apurou o portal A TARDE, o adiamento ocorreu por causa da ausência de deputados estaduais que estavam em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos, o que poderia comprometer o quórum da votação.

Leia Também:

BRASIL

Escala 6x1: Alcolumbre projeta rito da PEC quando chegar ao Senado
Escala 6x1: Alcolumbre projeta rito da PEC quando chegar ao Senado imagem

BAHIAGÁS

Projeto para “enterrar” privatização da Bahiagás avança na Alba
Projeto para “enterrar” privatização da Bahiagás avança na Alba imagem

ATLASINTEL/A TARDE

Fim da escala 6x1 preocupa indústria e setor imobiliário: "Decisão requer tempo"
Fim da escala 6x1 preocupa indústria e setor imobiliário: "Decisão requer tempo" imagem

A reportagem apurou também que houve uma movimentação política desenhada para dar a Adolfo uma "saída honrosa", com uma votação histórica para o TCM-BA. A articulação ocorre em razão do deputado ter sido afastado da presidência pelo STF em fevereiro de 2025.

Outra vaga

Atualmente, o TCM tem uma vaga para ser preenchida em sua composição. Mário Negromonte se aposentou da Corte em julho de 2025, e até o momento a sua cadeira permanece vazia.

O posto precisa ser preenchido por um integrante do Ministério Público de Contas e por isso, o TCM enviou, em agosto, uma lista tríplice encaminhada a Jerônimo para a escolha do novo conselheiro.

A lista é composta pelo procurador Guilherme Costa Macêdo e pelas procuradoras Camila Vasquez Gomes Negromonte e Aline Paim Monteiro do Rego.

A favorita ao posto é a procuradora Camila Vasquez, esposa do deputado federal, Mário Negromonte Júnior (PSB), e nora de Mário Negromonte. O nome escolhido pelo governador ainda precisará passar por uma sabatina na Alba antes da nomeação ao cargo.

O TCM é composto por sete conselheiros, com as vagas preenchidas por indicações alternadas entre o governador e a Assembleia Legislativa. A idade mínima do candidato é 35 anos e aos 75 anos, como ocorre a todo servidor público, a aposentadoria torna-se compulsória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Adolfo Menezes Alba TCM

Relacionadas

Mais lidas