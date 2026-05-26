Adolfo Menezes tem votação decisiva para o TCM hoje na Alba

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A indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para a vaga a ser aberta em agosto, no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), com a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto, deve ser votada nesta terça-feira, 26, durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O pessedista teve o nome aprovado durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, há duas semanas. A votação em plenário deveria ter ocorrido no último dia 19, mas acabou sendo adiada para esta semana. O ex-presidente da Alba, Adolfo, foi o único a se inscrever para a vaga na Corte de Contas.

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Ao portal A TARDE, o líder da bancada governista na Casa, Rosemberg Pinto (PT), garantiu que haverá quórum suficiente para a realização da votação por parte da base de Jerônimo Rodrigues (PT).

Para que a sessão se inicie, ao menos 11 parlamentares precisam estar presentes no plenário. Para que a votação aconteça, é necessário que 32 deputados estejam no local.

A expectativa, assim, passa a ser com o total de votos a ser recebido por Adolfo. Estimativas apontam que ele pode receber pelo menos 60 votos dos 63 possíveis entre os parlamentares da Casa, o que pode ser considerado um recorde.

Ivana Bastos chancela nome de Adolfo Menezes para TCM-BA: "Todos os requisitos"

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou que o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) tem “todos os requisitos” para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A parlamentar acompanha a sabatina de Adolfo, realizada em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

“Adolfo reúne todos os requisitos. É um amigo leal e um deputado que marcou o nome na Assembleia Legislativa. Por isso, resolvi vir aqui à sabatina dar o meu apoio e dizer que ele representa muito esta Casa”, afirmou a presidente em entrevista ao portal A TARDE.