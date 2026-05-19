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EXPECTATIVA

Indicação de Adolfo Menezes ao TCM é adiada pela Alba; saiba por que

Deputados se reunirão no plenário para apreciar o nome na próxima semana

Leo Almeida e Ane Catarine
Por Leo Almeida e Ane Catarine
Deputado Adolfo Menezes (PSD)
Deputado Adolfo Menezes (PSD) - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A votação da indicação do deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) para uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) foi adiada e deve ocorrer apenas na próxima terça-feira, 26, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A apreciação do nome de Adolfo estava prevista para acontecer nesta terça-feira, 19, após ele receber parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na semana passada.

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No entanto, conforme apurou o portal A TARDE, o adiamento ocorreu por causa da ausência de deputados estaduais que estão em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos, o que poderia comprometer o quórum da votação.

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Adolfo é o único candidato inscrito para ocupar a vaga que será aberta com a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto, prevista para o dia 9 de agosto. Atual presidente do tribunal, Netto deixará o cargo ao atingir a idade de aposentadoria compulsória.

Nome respaldado

Ex-presidente da Alba, Adolfo Menezes reuniu 60 assinaturas de apoio entre os 63 deputados estaduais para disputar a vaga no TCM-BA.

Na eleição interna para presidência da Assembleia, realizada em fevereiro do ano passado, ele chegou a obter 61 dos 62 votos possíveis para permanecer no comando da Casa.

Dias depois, porém, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o afastamento imediato de Adolfo por considerar inconstitucional o terceiro mandato consecutivo.

Diante desse cenário, segundo apurou o portal A TARDE, há uma movimentação política desenhada para dar a ele uma "saída honrosa", com uma votação histórica para o TCM-BA após o revés sofrido no STF.

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Tags

Alba deputado adolfo menezes TCM

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