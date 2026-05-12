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SABATINA

Ivana Bastos chancela nome de Adolfo Menezes para TCM-BA: "Todos os requisitos"

Presidente da Alba acompanha sabatina do parlamentar nesta terça-feira, 12

Ane Catarine e Leo Almeida
Por Ane Catarine e Leo Almeida
| Atualizada em

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A presidente da Alba, Ivana Bastos, acompanha sabatina de Adolfo Menezes
A presidente da Alba, Ivana Bastos, acompanha sabatina de Adolfo Menezes - Foto: Divulgação | Alba

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada estadual Ivana Bastos (PSD), afirmou na manhã desta terça-feira, 12, que o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) tem “todos os requisitos” para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A parlamentar acompanha a sabatina de Adolfo, realizada em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

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“Adolfo reúne todos os requisitos. É um amigo leal e um deputado que marcou o nome na Assembleia Legislativa. Por isso, resolvi vir aqui à sabatina dar o meu apoio e dizer que ele representa muito esta Casa”, afirmou a presidente em entrevista ao portal A TARDE.

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Adolfo é o único candidato indicado pela Assembleia e reuniu 60 assinaturas no requerimento de indicação, número acima das 13 exigidas pelo Regimento Interno da Casa.

Tramitação da indicação

Para ocupar a vaga no Tribunal de Contas, o parlamentar precisa do apoio da maioria simples dos membros presentes na CCJ. Como a comissão é composta por nove integrantes, a aprovação depende de pelo menos cinco votos favoráveis.

Depois da análise na comissão, a indicação seguirá para votação no plenário da Alba. Nessa etapa, Adolfo precisará do apoio da maioria absoluta dos 63 deputados estaduais, o que corresponde a, no mínimo, 32 votos favoráveis.

Segundo Ivana Bastos, caso seja aprovado na CCJ, a votação em plenário deve ocorrer na próxima semana.

Adolfo Menezes foi indicado para a vaga que será aberta com a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto.

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Adolfo Menezes Ivana Bastos tcm-ba

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