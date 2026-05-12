Rumo ao TCM-BA, Adolfo vê disputa recorde por vagas na Alba

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD-BA) avaliou, nesta terça-feira, 12, que as eleições de outubro deste ano, para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), devem ser as mais disputadas dos últimos tempos.



Segundo ele, a situação se deve à quantidade de ex-prefeitos que devem participar do pleito, assim como esposas ou filhos de gestores municipais.



Único candidato inscrito para a vaga a ser aberta em agosto no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) com a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto, Adolfo passou por uma sabatina realizada pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa é a de que, com a aprovação do nome dele no colegiado, Adolfo tenha seu destino selado pelos 62 deputados estaduais, em plenário, durante sessão prevista para a próxima terça-feira, 19.

Cenário no legislativo

Com a virtual eleição dele ao TCM, caberá à esposa, Denise Menezes, manter o legado partidário do marido na Assembleia. No entanto, conforme levantamento feito pelo portal A TARDE, ela terá uma boa concorrência pela frente, se contar apenas os ex-prefeitos.

Carlinhos Sobral (MDB) – Coronel João Sá

Dr. Pitágoras (PP) – Candeias

Elinaldo Araújo (União) – Camaçari

Júlio Pinheiro (PT) – Amargosa

Juvenilson Passos (PT) – Sento Sé

Léo de Neco (Avante) – Gandu

Luciano Pinheiro (PDT) – Euclides da Cunha

Luizinho Sobral (PP) – Irecê

Marão (PSD) – Ilhéus

Quinho (PSD) – Belo Campo

Rodrigo Hagge (MDB) – Itapetinga

Silva Neto (Avante) – Araci

Thiancle Araújo (PSD) – Castro Alves

Thiago Gileno (PSD) – Ponto Novo

Críticas a gastos

"Acredito que a eleição mais difícil é a eleição estadual para deputado aqui na Bahia. Porque você teve, na última eleição de 2022, se você fizer uma análise das outras eleições, tinha dois, três, quatro candidatos que foram prefeitos e quiseram ser deputados, estadual ou federal", afirmou.

"Nessa você tem mais de 20 candidatos que são filhos de prefeito, mulher de prefeito ou Prefeitos que foram oito anos e estão com alguém na prefeitura que continua mandando gastando milhões", disparou Adolfo Menezes.