Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

MENÇÃO

Trump elogiou Lula em encontro com Flávio Bolsonaro: “Dinâmico”

Trump mencionou a reunião que teve com Lula há cerca de 20 dias em Washington

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Flávio Bolsonaro ao lado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o encontro que teve com o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Salão Oval da Casa Branca, na terça-feira, 26.

Segundo relatos, Trump mencionou a reunião que teve com Lula há cerca de 20 dias em Washington e repetiu o elogio de que o mandatário brasileiro é um político “dinâmico”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal Metrópoles, o influenciador Paulo Figueiredo, que participou da reunião de Flávio e Trump, confirmou que Lula foi mencionado. Segundo ele, Trump teria perguntado a Flávio o que Lula havia dito no Brasil acerca do encontro que o petista teve com o presidente norte-americano no dia 7 de maio, na Casa Branca.

“A gente abordou o assunto do presidente Lula, e o presidente Trump fez comentários a respeito do presidente Lula. Mas eu estaria violando a confidencialidade do presidente Trump se dissesse quais foram esses comentários”, disse Figueiredo.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Situação de Flávio deixa petistas felizes e adversários quase calados
Situação de Flávio deixa petistas felizes e adversários quase calados imagem

POSSIBILIDADE

Após atrito com Flávio, Zema não descarta formação de chapa com Caiado
Após atrito com Flávio, Zema não descarta formação de chapa com Caiado imagem

'VAI GANHAR AS ELEIÇÕES'

PL fala sobre candidatura de Michelle Bolsonaro após crise de Flávio
PL fala sobre candidatura de Michelle Bolsonaro após crise de Flávio imagem

Pedidos de Flávio

Flávio Bolsonaro afirmou ter pedido a Donald Trump que classificasse as duas principais facções brasileiras, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas. A informação foi revelada por Flávio na entrevista coletiva realizada após o encontro.

“Enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano (Donald) Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare organizações CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são”, disse o senador.

Ainda de acordo com Flávio, Trump não deu uma resposta definitiva sobre o assunto. “Ele ficou de avaliar, não deu resposta”, acrescentou o pré-candidato à Presidência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas