Trump elogiou Lula em encontro com Flávio Bolsonaro: “Dinâmico”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o encontro que teve com o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Salão Oval da Casa Branca, na terça-feira, 26.

Segundo relatos, Trump mencionou a reunião que teve com Lula há cerca de 20 dias em Washington e repetiu o elogio de que o mandatário brasileiro é um político “dinâmico”.

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Ao portal Metrópoles, o influenciador Paulo Figueiredo, que participou da reunião de Flávio e Trump, confirmou que Lula foi mencionado. Segundo ele, Trump teria perguntado a Flávio o que Lula havia dito no Brasil acerca do encontro que o petista teve com o presidente norte-americano no dia 7 de maio, na Casa Branca.

“A gente abordou o assunto do presidente Lula, e o presidente Trump fez comentários a respeito do presidente Lula. Mas eu estaria violando a confidencialidade do presidente Trump se dissesse quais foram esses comentários”, disse Figueiredo.

Pedidos de Flávio

Flávio Bolsonaro afirmou ter pedido a Donald Trump que classificasse as duas principais facções brasileiras, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas. A informação foi revelada por Flávio na entrevista coletiva realizada após o encontro.

“Enquanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano (Donald) Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare organizações CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são”, disse o senador.

Ainda de acordo com Flávio, Trump não deu uma resposta definitiva sobre o assunto. “Ele ficou de avaliar, não deu resposta”, acrescentou o pré-candidato à Presidência.