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POSSIBILIDADE

Após atrito com Flávio, Zema não descarta formação de chapa com Caiado

Zema disse que as conversas sobre as composições serão deixadas mais para frente

Anderson Ramos
Por
Zema e Caiado podem formar chapa.
Zema e Caiado podem formar chapa. - Foto: Divulgação

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) não descarta a possibilidade de formar uma chapa com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para viabilizar uma candidatura de direita à Presidência da República para além do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A declaração foi proferida nesta terça-feira, 26, durante a participação dele em um evento com investidores em São Paulo. Na ocasião, Zema disse que as conversas sobre as composições serão deixadas mais para frente, mencionando o prazo final, fixado pela Justiça Eleitoral para o dia 15 de agosto, para o registro de candidaturas e das chapas.

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Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data-limite. Porque, na política, é na meia-noite da data-limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente

Romeu Zema, pré-candidato à Presidencia da Reública.

Perguntado sobre a possibilidade de ocupar a vice na chapa do ex-governador goiano, ele questionou, em tom de brincadeira, se não poderia ser o contrário.

“Eu gosto dele. No meu governo, criamos um consórcio, com sete governadores, e me dei muito bem com todos, inclusive com o Tarcísio. Goiás e Minas são quase estados gêmeos, com uma semelhança muito grande”, afirmou.

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Distanciamento

Romeu Zema chegou a ser cotado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Porém, depois da relação revelada do senador com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a ligação ficou estremecida.

Zema aproveitou o episódio para criticar Flávio, o que gerou desconforto em outros membros do clã Bolsonaro e tornou a aliança pouco provável de ser concretizada.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Romeu Zema Ronaldo Caiado

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