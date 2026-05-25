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'VAI GANHAR AS ELEIÇÕES'

PL fala sobre candidatura de Michelle Bolsonaro após crise de Flávio

Popularidade do filho mais velho de Jair Bolsonaro caiu por conta da sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro

Gustavo Nascimento
Por
Flávio Bolsonaro, de verde, aplaude discurso de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao fundo, aparecem Carlos Bolsonaro e Jair Renan, também filhos do ex-presidente.
Flávio Bolsonaro, de verde, aplaude discurso de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao fundo, aparecem Carlos Bolsonaro e Jair Renan, também filhos do ex-presidente. - Foto: Miguel Schincariol | AFP

O PL descartou a possibilidade de lançar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para a disputa pela Presidência. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 25, por Valdemar Costa Neto, presidente do partido, que afirmou que a sigla não vai desistir da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL), que vive uma crise relacionada a sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

“Não passa isso pela nossa cabeça [retirar a candidatura]. Ele é o candidato do [Jair] Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história. Ele vai ganhar as eleições. [É] O meu também. Total. A Michelle está fora de questão. Ela não é candidata", afirmou Valdemar em entrevista à GloboNews.

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O presidente do PL ainda minimizou a visita de Flávio a Vorcaro após a primeira prisão do ex-banqueiro, no fim de 2025. Valdemar disse que o encontro foi “a coisa mais normal do mundo” e ocorreu porque o senador queria “ver se conseguia o restante do dinheiro” para bancar o filme Dark Horse, cinebiografia do seu pai.

"O Vorcaro não tinha problema nenhum quando ele [Flávio] pediu dinheiro. Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. Ele estava sendo investigado. Não foi condenado a nada. Está sendo investigado", disse Valdemar.

Não temos dúvida de que ele [Vorcaro] passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Vorcaro fez no país. Mas isso é normal. O que o Flávio fez foi a coisa mais normal do mundo. Visitar o Vorcaro também, porque o Vorcaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Vorcaro.

Valdemar Costa Neto - Presidente do PL
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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro pl

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