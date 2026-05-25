Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de tumor

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O presidente Lula (PT) passou nesta segunda-feira, 25, por um procedimento de radioterapia preventiva após remover uma lesão na cabeça, no mês de abril.

De acordo com o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde o petista foi internado, a intervenção foi definida como um tratamento complementar da retirada de um câncer de pele.

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Ao todo, o presidente passará por outras 14 sessões de radioterapia, que serão feitas ao longo de três semanas.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, após a retirada de uma lesão basocelular — tipo mais comum, causada pela exposição crônica ao sol — no couro cabeludo, a equipe médica optou por um "tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva" na região.

"O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas", diz o documento.

Quando Lula retirou o câncer?

A retirada do câncer de pele do couro cabeludo do presidente ocorreu em 24 de abril, em São Paulo.

Desde então, o petista realiza procedimentos complementares para evitar o retorno do quadro ou uma possível evolução.

Os médicos que acompanham o presidente já explicaram que a lesão é localizada e não apresenta disseminação para outras partes do corpo.

Lula foi submetido a outra cirurgia em janeiro

Em janeiro, o presidente Lula (PT) deu entrada no CBV Hospital de Olhos, na Asa Sul de Brasília, para iniciar a sua cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento foi realizado durante a manhã.

A intervenção cirúrgica do petista foi considerada segura, rápida e de baixa complexidade. Esta é a segunda vez que o mandatário faz a mesma cirurgia. A primeira ocorreu em 2020, também sem complicações.

Um dia antes, ele passou por exames pré-operatórios, mas seguiu despachando suas atividades na residência oficial, na capital federal.

O chefe do Executivo deu entrada na unidade hospitalar por volta das 10h. Antes das 10h30, o hospital concluiu o procedimento e liberou o mandatário.

Cirurgias de Lula

O presidente Lula já passou por diversos procedimentos ao longo dos anos, sendo os mais recentes focados em questões ortopédicas, oftalmológicas e, mais especificamente, em decorrência de um acidente doméstico em 2024.

Lesão de pele e tendinite (abril de 2026) : Recentemente, Lula realizou uma cauterização para retirar uma ceratose (lesão pré-maligna causada pelo sol) no couro cabeludo e um procedimento para tratar uma infiltração no polegar direito devido a uma tendinite.

Catarata (janeiro de 2026) : Realizou a cirurgia no olho esquerdo para substituir o cristalino opaco por uma lente artificial.

: Realizou a cirurgia no olho esquerdo para substituir o cristalino opaco por uma lente artificial. Drenagem de Hematoma Craniano (dezembro de 2024) : Após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro daquele ano, ele precisou de uma cirurgia de emergência (trepanação) para drenar um hematoma intracraniano.

: Após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro daquele ano, ele precisou de uma cirurgia de emergência (trepanação) para drenar um hematoma intracraniano. Quadril - Artroplastia (setembro de 2023) : Colocou uma prótese total no quadril direito para tratar dores crônicas causadas por artrose.

: Colocou uma prótese total no quadril direito para tratar dores crônicas causadas por artrose. Pálpebras - Blefaroplastia (setembro de 2023) : Aproveitando a anestesia da cirurgia no quadril, realizou a retirada de excesso de pele nas pálpebras.

Veja outras cirurgias às quais Lula já foi submetido