Sergio Moro reage após Lula chamar Lava Jato de "grande mentira"

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O senador Sergio Moro (União Brasil), pré-candidato ao governo do Paraná, rebateu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chamou a operação Lava Jato, da qual o parlamentar participou como juiz, de "grande mentira".

Moro foi um dos principais personagens da Lava Jato, ganhando projeção política ao condenar Lula, que foi preso em 2018, quando era pré-candidato ao Planalto. Durante o 'Sem Censura' da sexta-feira, 22, o petista falou sobre o episódio.

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Em resposta, Moro gravou um vídeo atacando Lula, afirmando que o presidente foi responsável, nos seus governos anteriores, pelo 'retrocesso' do Brasil.

“Você e seus governos fizeram o Brasil retroceder”, disparou Sergio Moro.

Carreira política

Principal nome da Lava Jato, Moro se projetou politicamente nos anos seguintes, sendo candidato a senador pelo Paraná em 2022, vencendo o pleito. Antes disso, o ex-juiz fez parte do governo Jair Bolsonaro (PL), mas deixou a Esplanada dos Ministérios, onde ocupava o posto de ministro da Justiça, após divergências.

Filiado ao PL de Bolsonaro, Moro é pré-candidato a governador do Paraná, seu reduto político, e tem feito campanha para o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela presidência da República.