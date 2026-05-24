POLÍTICA

POLÍTICA

Jaques Wagner sobe o tom contra Bolsonaro e aponta descaso; veja

Senador criticou gestão do ex-presidente durante agenda

Cássio Moreira
Por
Jaques Wagner aponta descaso de Bolsonaro com a Bahia
Jaques Wagner aponta descaso de Bolsonaro com a Bahia - Foto: Rafael Nunes | Flickr Jaques Wagner

O senador Jaques Wagner (PT) subiu o tom contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante discurso na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), neste domingo, 24, e apontou 'descaso' da gestão anterior com a Bahia.

Wagner acusou Bolsonaro de não deixar qualquer legado ou construção em solo baiano, comparando com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do qual é líder no Senado.

“Procure de lanterna na mão uma obra na Bahia que tenha sido feita pelo governo federal anterior. Não tem, pelo contrário. Essa é a diferença entre o presidente Lula e os outros”, disparou o senador.

Nobre atividade

Jaques Wagner ainda pregou a execução da política sem bandeiras partidárias, como uma "nobre atividade humana", responsável pelas transformações sociais no mundo.

“Ela é a mais nobre das atividades humanas, porque tudo funciona ou se perde por ela. Plantamos a semente da política do bem para colhermos uma árvore frondosa”, afirmou o senador baiano.

