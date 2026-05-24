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'INEFICIENTE'

Luciano Huck critica Bolsa Família e usa Bahia como exemplo negativo

Apresentador afirmou que o programa não gera estímulo para mobilidade social

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Luciano Huck durante participação no Fórum Esfera
Luciano Huck durante participação no Fórum Esfera - Foto: Divulgação | Esfera Brasil

Luciano Huck criticou o programa Bolsa Família, do Governo Federal, afirmando que a política social não permite a quebra do ciclo de pobreza. A fala do apresentador foi feita no último sábado, 23, durante participação no Fórum Esfera, evento que se apresenta como um espaço de interlocução entre os poderes público e privado.

Huck ainda insinuou que beneficiários enganam o Estado para permanecer na política social, utilizando uma cidade da Bahia como exemplo:

[O Brasil] é muito ineficiente em todas as frentes. É a conversa de ontem. O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas [beneficiários do programa] criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eternum. A gente precisa criar um estímulo.

Luciano Huck - Apresentador de TV

O apresentador ainda citou um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), fórum de 38 países voltado ao desenvolvimento econômico e aprimoramento de políticas públicas, que aponta que uma família no Brasil precisa de nove gerações para sair da base da pirâmide social e chegar à classe média.

“Como é que você motiva a família que necessita do Bolsa Família a ter vontade de querer sair desse programa? Você fica sem estímulo. Essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar em que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida.”, complementou Luciano Huck.

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Números desmentem Luciano Huck

Diferentemente do que disse Luciano Huck, o Bolsa Família tem sido um dos principais responsáveis pela quebra do ciclo de pobreza no Brasil desde sua criação, em 2003, quando foram unificados e ampliados vários programas de auxílio de renda como Bolsa-escola, CadÚnico, o Bolsa-alimentação e o Auxílio-gás, além do Fome Zero.

Dados apresentados pelo estudo “Filhos do Bolsa Família: uma análise da última década do programa”, apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mostram que, desde 2014, 70% dos adolescentes que estavam em lares que recebiam o benefício deixaram de depender dele.

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Além disso, independentemente da idade, mais de 60% dos beneficiários de 2014 deixaram o programa até 2025.

A pesquisa revelou ainda que 52% dos jovens entre 15 e 17 anos que recebiam o Bolsa Família em 2014 também deixaram o Cadastro Único, que inclui faixas de renda mais elevadas do que a do programa. Desse total, 28,4% têm emprego com carteira assinada em 2025.

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Bolsa Família brasil luciano huck

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