Salvador é definida como sede de congresso internacional sobre políticas públicas

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A cidade de Salvador foi oficialmente anunciada como a sede do XI Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, previsto para ser realizado em 2027. A revelação ocorreu nesta sexta-feira, 22, durante a cerimônia de encerramento da décima edição do evento, que teve como sede Belo Horizonte (MG).

A confirmação do próximo destino precedeu a leitura da Carta de Belo Horizonte, documento que consolidou as principais reflexões e propostas debatidas ao longo do encontro técnico.

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Vídeo destaca patrimônio e cultura da capital baiana

Logo após o anúncio da sede, os participantes assistiram à exibição de um vídeo institucional com imagens marcantes de Salvador, ressaltando o patrimônio histórico, a rica diversidade cultural e a relevância geopolítica da capital baiana.

A produção audiovisual definiu a cidade como um polo onde “tradição e futuro caminham lado a lado”, qualificando-a como um ambiente propício para “acolher, conectar e inspirar” os debates sobre o controle público brasileiro.

Evento marcará nova gestão do Instituto Rui Barbosa

O congresso de 2027 será o primeiro promovido integralmente sob a gestão do conselheiro baiano Inaldo Araújo à frente do Instituto Rui Barbosa (IRB) no biênio 2026-2027.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), conselheiro Gildásio Penedo Filho, celebrou a escolha e enfatizou que sediar o evento representa um importante reconhecimento institucional para o estado:

“Não tenho dúvidas de que, assim como esta edição mineira foi absolutamente exitosa, a Bahia se preparará para receber o Brasil com muito entusiasmo e responsabilidade”, declarou.

O vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), conselheiro Nelson Pellegrino, também sublinhou o simbolismo da escolha, lembrando a ligação histórica da Bahia com o jurista Rui Barbosa, patrono do instituto organizador. “A Bahia é a capital da cultura, da diversidade e do encontro entre ideias”, pontuou.

Discurso humanizado marca o encerramento do congresso

No encerramento das atividades em Minas Gerais, Inaldo Araújo proferiu um discurso marcado por referências literárias e poéticas, estabelecendo um diálogo simbólico com a obra de Carlos Drummond de Andrade.

Em sua fala, o presidente do IRB defendeu um modelo de fiscalização e controle público mais humanizado e direcionado às demandas reais da sociedade.

“Precisamos de um controle para cuidar de gente. Um controle pela cidadania”, conclamou o conselheiro sob aplausos do público. Com a oficialização da nova sede, Salvador passa a centralizar o planejamento para a próxima edição do congresso, cujo foco será o aprofundamento das discussões sobre governança, eficiência em políticas públicas e transformação social.