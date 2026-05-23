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POLÍTICA

Rui destaca parceria Bahia-Brasil durante PGP em Macaúbas e cita novo IFBA

Ex-ministro da Casa Civil ressaltou a importância da escuta popular

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Rui Costa durante o PGP
Rui Costa durante o PGP - Foto: Erickson Araujo | Divulgação

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado Rui Costa destacou, neste sábado (23), a força da parceria entre os governos do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues durante participação na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada em Macaúbas, no território da Bacia do Paramirim.

Na mensagem de vídeo direcionada ao público do encontro, Rui relembrou obras estruturantes executadas na região ao longo dos últimos anos, como a Adutora Zabumbão-Boquira, investimento de aproximadamente R$ 186 milhões que ampliou a segurança hídrica no território, além da implantação de uma nova unidade do Instituto Federal da Bahia (IFBA) na cidade de Macaúbas, assegurada através do Novo PAC, coordenado pelo ex-ministro da Casa Civil.

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“Estivemos juntos ao longo de todos esses anos, juntos na obra da adutora que abasteceu toda a região, juntos com o presidente Lula e o governador Jerônimo, nessa parceria para levar o Instituto Federal de Educação, que vai oferecer curso técnico e curso superior”, afirmou o também ex-governador da Bahia na mensagem exibida durante o evento.

Escuta popular

O ex-governador também ressaltou o papel do PGP como espaço de escuta popular para definição das prioridades da Bahia nos próximos anos. “Muito mais está por vir e vocês vão dizer quais as prioridades do Paramirim”, declarou.

O encontro em Macaúbas integra a série de plenárias territoriais do PGP 2026, que percorre os 27 territórios de identidade da Bahia reunindo lideranças políticas regionais e estaduais, além de movimentos sociais e representantes da sociedade civil para construção coletiva do programa de governo.

Segundo balanço apresentado durante o evento, os investimentos realizados pelo Governo do Estado no território da Bacia do Paramirim entre 2015 e 2026 somam cerca de R$ 953 milhões em ações nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, abastecimento de água, desenvolvimento rural e segurança pública.

Combate à fome

Presente no PGP, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) destacou o combate à fome como uma das suas prioridades enquanto gestor.

“Não podemos botar a cabeça no travesseiro sabendo que existe um baiano, uma baiana, um brasileiro sem ter o que comer. Nós precisamos resgatar a capacidade de nos indignarmos com a fome”, declarou Jerônimo, que ainda relatou as dificuldades enfrentadas pelos povos sertanejos.

Jerônimo durante participação no PGP
Jerônimo durante participação no PGP - Foto: Lucas Santa Bárbara | GOVBA

“Há 40 anos, talvez esse povo estivesse pedindo água ou emprego para os pais voltarem de São Paulo. Hoje, a juventude pede universidade, cultura, esporte, escola melhor e oportunidades", afirmou.

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