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REVITALIZAÇÃO

Novo PAC: investimento de R$ 114 milhões vai combater seca e recuperar rios na Bahia

Pacote prevê ações de recuperação ambiental e segurança hídrica

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Rio São Francisco
Rio São Francisco - Foto: Matheus Lemos/Inema

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um pacote de investimentos para revitalização de bacias hidrográficas ligadas ao Rio São Francisco, com impacto direto em regiões da Bahia afetadas pela seca, degradação ambiental e dificuldades de abastecimento de água.

Ao todo, o Novo PAC prevê R$ 1 bilhão para ações de recuperação ambiental e segurança hídrica em diferentes estados do país. Desse total, até R$ 114 milhões devem ser destinados a projetos em seis regiões hidrográficas baianas.

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As ações contemplam as bacias do Rio Grande, dos rios Paramirim e Santo Onofre, do Rio Corrente, dos rios Verde e Jacaré, do Rio Salitre e do entorno do Lago de Sobradinho, alcançando municípios como Juazeiro, Sobradinho, Barreiras, Angical, Riachão das Neves e Itaguaçu da Bahia.

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Na prática, os investimentos incluem recuperação de nascentes, revitalização de rios, monitoramento hídrico, recuperação de áreas degradadas, implantação de quintais produtivos em assentamentos rurais e ações para melhorar a segurança no abastecimento de água em regiões do semiárido.

Também está prevista a implantação de um porto público em Juazeiro.

Semiárido enfrenta avanço da seca e degradação ambiental

O anúncio ocorre em meio ao agravamento das estiagens no semiárido baiano. Dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) apontam recorrência de secas nos últimos anos, além do avanço do assoreamento de rios, degradação de nascentes e redução da disponibilidade hídrica em áreas ligadas ao São Francisco.

Para Lia Dugnani, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), os investimentos podem fortalecer práticas sustentáveis já adotadas por produtores rurais da região.

“A revitalização das bacias e a recuperação das nascentes representam uma oportunidade importante para fortalecer práticas que muitos produtores já vêm adotando, como monitoramento hídrico, uso eficiente da água, agricultura regenerativa e cuidado com o solo”, afirmou.

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