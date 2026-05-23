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CASO MASTER

STF julga se pai e primo de Vorcaro devem continuar presos; veja votos

Ministro Luiz Fux antecipou seu voto para este sábado e acompanhou a decisão de André Mendonça, relator do caso

Gustavo Nascimento
Por
Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Reprodução | Redes sociais

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tem dois votos favoráveis à manutenção das prisões de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro, pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro, respectivamente. O ministro Luiz Fux antecipou seu voto e decidiu, neste sábado, 23, acompanhar integralmente o ministro André Mendonça, relator do caso.

Mendonça votou para referendar as prisões preventivas de ambos os familiares de Vorcaro, sob o argumento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

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Em relação a Felipe Vorcaro, o ministro justificou que relatórios da Polícia Federal (PF) permitiram “identificar diversos fatos recentes e contemporâneos que, em tese, demonstram periculum libertatis e justificam a prisão preventiva de Felipe Cançado Vorcaro, sobretudo por reiteração delitiva, risco de obstrução e continuidade das práticas”.

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Apesar dos dois votos já registrados, a análise do caso está suspensa por até 90 dias devido a um pedido de vista feito pelo ministro Gilmar Mendes na última sexta-feira, 22.

Resta ainda a devolução do processo por Gilmar Mendes e o voto do ministro Nunes Marques. O julgamento acontece no Plenário Virtual da Turma.

Entenda o envolvimento de ambos

Preso no dia 7 de maio, Felipe Vorcaro foi apontado pela PF como o cérebro operacional do núcleo financeiro da organização, sendo sócio de 14 empresas. O ministro André Mendonça destacou ainda que o investigado tentou se evadir e persistiu em operações suspeitas.

Enquanto isso, Henrique Vorcaro é apontado pelas investigações como demandante, beneficiário e operador financeiro de um braço do esquema conhecido como “A Turma”. Segundo a representação da PF, Henrique teria continuado a solicitar serviços ilícitos e a financiar o grupo, inclusive com envios mensais de R$ 400 mil, mesmo após a deflagração das primeiras fases da operação.

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caso master Daniel Vorcaro STF

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