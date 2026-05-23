STF julga se pai e primo de Vorcaro devem continuar presos; veja votos

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A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tem dois votos favoráveis à manutenção das prisões de Henrique Vorcaro e Felipe Vorcaro, pai e primo do banqueiro Daniel Vorcaro, respectivamente. O ministro Luiz Fux antecipou seu voto e decidiu, neste sábado, 23, acompanhar integralmente o ministro André Mendonça, relator do caso.

Mendonça votou para referendar as prisões preventivas de ambos os familiares de Vorcaro, sob o argumento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

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Em relação a Felipe Vorcaro, o ministro justificou que relatórios da Polícia Federal (PF) permitiram “identificar diversos fatos recentes e contemporâneos que, em tese, demonstram periculum libertatis e justificam a prisão preventiva de Felipe Cançado Vorcaro, sobretudo por reiteração delitiva, risco de obstrução e continuidade das práticas”.

Apesar dos dois votos já registrados, a análise do caso está suspensa por até 90 dias devido a um pedido de vista feito pelo ministro Gilmar Mendes na última sexta-feira, 22.

Resta ainda a devolução do processo por Gilmar Mendes e o voto do ministro Nunes Marques. O julgamento acontece no Plenário Virtual da Turma.

Entenda o envolvimento de ambos

Preso no dia 7 de maio, Felipe Vorcaro foi apontado pela PF como o cérebro operacional do núcleo financeiro da organização, sendo sócio de 14 empresas. O ministro André Mendonça destacou ainda que o investigado tentou se evadir e persistiu em operações suspeitas.

Enquanto isso, Henrique Vorcaro é apontado pelas investigações como demandante, beneficiário e operador financeiro de um braço do esquema conhecido como “A Turma”. Segundo a representação da PF, Henrique teria continuado a solicitar serviços ilícitos e a financiar o grupo, inclusive com envios mensais de R$ 400 mil, mesmo após a deflagração das primeiras fases da operação.