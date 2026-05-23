Lula comenta agressão a operadora de caixa na Bahia: "acabou a escravidão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta sexta-feira, 22, o caso da operadora de caixa agredida em um supermercado de Luís Eduardo Magalhães e criticou o avanço da violência e da intolerância no país.

Durante entrevista ao programa Sem Censura, Lula afirmou que entrou em contato com o governador Jerônimo Rodrigues após tomar conhecimento da agressão.

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"Hoje, por exemplo, a Janja estava me mostrando no celular dela, um cidadão na Bahia foi no supermercado fazer uma compra e não sei o que aconteceu que ele deu um tapa na cara da caixa, que era uma negra, e chamou de 'negra petista'.", disse.

"Eu estava no avião, passei a mensagem para o governador da Bahia e pedi para ele ir lá, sabe? Porque não é possível que um cidadão desse, em pleno século 21, em 2026, ele ainda não saiba que acabou a escravidão", declarou.

Relembre o caso:

O caso aconteceu na última terça-feira, 19, e ganhou repercussão após imagens das câmeras de segurança mostrarem o momento em que o homem, identificado como Antonio Marcos Brasileiro Sales, dá um tapa no rosto da funcionária durante o atendimento no caixa. Apesar da agressão, ele não foi preso e o caso segue sendo investigado pela polícia.

Segundo as imagens, a jovem passava as compras do cliente quando ele segurou o queixo da funcionária. Em reação, ela afastou o braço do homem. Logo depois, o suspeito desferiu um tapa no rosto da vítima.

Após a agressão, colegas de trabalho retiraram a operadora do caixa e a levaram para uma sala do supermercado. Clientes e funcionários chegaram a discutir com o homem no local. “Ela tem que ter educação. Chama a polícia”, gritou o agressor após o episódio.