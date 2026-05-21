"LEI VORCARO"
Lula ironiza Flávio Bolsonaro: "Nunca fomos atrás de lei Vorcaro para artistas"
Presidente ainda diz que congressista "parecia ser a pessoa mais santa da família”
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em relação ao financiamento do filme “Dark Horse”, biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em discurso, durante evento cultural nesta quinta-feira, 21, o chefe do Executivo nacional diz que nunca precisou da “lei Vorcaro” para financiar artistas ou filmes na sua gestão.
“Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa porque nós estamos convencidos que o período da mentira, das ofensas, da violência, da incivilidade precisa acabar no nosso país”, afirmou o petista.
Na ocasião, ele ainda mencionou as críticas que o seu governo recebe devido ao repasse da Lei Rouanet, que capta e canaliza recursos para o setor cultural.
“A verdade tarda mas não falha. Vocês, que são da área cultural desse país, sabem quantas ofensas artistas receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet”, disse o presidente, sem citar nominalmente o congressista.
“Pessoa mais santa da família Bolsonaro”
Em seguida, o presidente afirmou que o senador “parecia ser a pessoa mais santa da família”, conhecida por escândalos, sendo a mais recente a condenação do ex-presidente na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro.
“Quem imaginava que aquele menino [Flávio Bolsonaro], que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, estivesse pegando milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora”, declarou ele.
Leia Também:
Flávio Bolsonaro admite encontro com Daniel Vorcaro
O pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), visitou o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2025, após o executivo ser detido pela primeira vez, no âmbito da operação Compliance Zero.
O encontro aconteceu na residência do banqueiro, em São Paulo, quando Vorcaro deixou a detenção e foi autorizado a ir para casa, mas desde que cumprisse com algumas restrições. Entre elas, o uso da tornozeleira eletrônica e a apresentação periódica à Justiça.
Após a informação se tornar pública, Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento, em Brasília, em que confirmou o encontro com Vorcaro.
Financiamento do filme "Dark Horse"
Ele afirmou que o único assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme do pai, "Dark Horse", uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar.
O encontro ocorreu após Flávio cobrar pagamentos que estavam atrasados por meio de mensagens, que acabaram posteriormente vazadas.
Segundo as reportagens, Vorcaro teria repassado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).