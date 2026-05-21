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CORRIDA PRESIDENCIAL

Flávio Bolsonaro recebe convite de Trump para ir à Casa Branca

Encontro pode ocorrer em meio ao desgaste político enfrentado pelo senador

Ane Catarine
Por
Flávio Bolsonaro e Donald Trump
Flávio Bolsonaro e Donald Trump - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado e Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para uma visita à Casa Branca.

Segundo informações do jornal Estadão, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se aceitará o convite. Caso a viagem seja confirmada, a expectativa é que ela aconteça na próxima semana.

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O convite ocorre em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio após a divulgação de reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece articulando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

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Primeiro encontro oficial

Se o encontro for confirmado, será a primeira reunião oficial entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump desde que o senador passou a se colocar como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Ainda segundo o Estadão, as negociações estariam sendo conduzidas por Darren Beattie, ex-redator da Casa Branca e atual conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, após articulação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Caso ocorra, a reunião será realizada pouco mais de um mês após Trump receber o presidente Lula (PT) na Casa Branca.

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Donald Trump Flávio Bolsonaro

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