'AUTORIDADE MORAL'
Nome de peso da direita cobra Flávio Bolsonaro sobre o caso Master
Pré-candidato à Presidência pediu explicações ao filho mais velho de Jair Bolsonaro sobre sua relação com Daniel Vorcaro
O ex-governador de Goiás e hoje pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) cobrou publicamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acerca da sua relação com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. De acordo com Caiado, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa “prestar contas à população” sobre o caso.
A declaração do ex-governador de Goiás ocorreu nesta terça-feira, 19, durante evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), em São Paulo, momentos após Flávio Bolsonaro afirmar que se encontrou com Vorcaro logo após ele ser solto da prisão.
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“Todos nós esperamos que ele realmente apresente aquilo tudo que contra ele paire na sua prerrogativa de prestar contas à população. O povo espera isso. […] Cada um que tem algum problema precisa se explicar”, disse Caiado.
O pré-candidato também defendeu que a disputa presidencial esteja centrada em uma “autoridade moral”:
Ganhar a eleição do Lula, nós ganharemos. Mas o que precisamos saber é quem terá autoridade moral para sentar na cadeira, quem terá independência intelectual para ter metas para o Brasil se desenvolver no mesmo ritmo que hoje os empreendedores conseguem implantar nas suas áreas. É este o desafio do país.Ronaldo Caiado (PSD) - Pré-candidato à Presidência
Ainda segundo Ronaldo Caiado, seu nome nunca foi questionado quanto ao “comportamento moral e ético”, nem nunca o viram “envolvido em negociatas ou qualquer tipo de patifaria” ao longo de quatro décadas de vida pública
Visita de Flávio a Vorcaro
Em um pronunciamento feito nesta terça-feira, em Brasília, Flávio Bolsonaro confirmou a informação de que teria visitado Daniel Vorcaro após o banqueiro ser preso pela primeira vez no âmbito da operação Compliance Zero, em novembro de 2025. 12 dias depois, o fundador do Banco Master recebeu habeas corpus e foi autorizado a ir para casa.
Foi então que ele e Flávio se encontraram na residência de Vorcaro, em São Paulo.
Segundo Flávio, o único assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
🚨URGENTE - Flávio Bolsonaro acaba de admitir que foi visitar Vorcaro após ele sair da prisão para “botar um ponto final nessa história”— SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) May 19, 2026
“Eu estive com ele quando ele passou a usar monitoramento eletrônico (…) para botar um ponto final nessa história” pic.twitter.com/m6DnTgcbe7