Nome de peso da direita cobra Flávio Bolsonaro sobre o caso Master

O ex-governador de Goiás e hoje pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) cobrou publicamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acerca da sua relação com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. De acordo com Caiado, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa “prestar contas à população” sobre o caso.

A declaração do ex-governador de Goiás ocorreu nesta terça-feira, 19, durante evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), em São Paulo, momentos após Flávio Bolsonaro afirmar que se encontrou com Vorcaro logo após ele ser solto da prisão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Todos nós esperamos que ele realmente apresente aquilo tudo que contra ele paire na sua prerrogativa de prestar contas à população. O povo espera isso. […] Cada um que tem algum problema precisa se explicar”, disse Caiado.

O pré-candidato também defendeu que a disputa presidencial esteja centrada em uma “autoridade moral”:

Ganhar a eleição do Lula, nós ganharemos. Mas o que precisamos saber é quem terá autoridade moral para sentar na cadeira, quem terá independência intelectual para ter metas para o Brasil se desenvolver no mesmo ritmo que hoje os empreendedores conseguem implantar nas suas áreas. É este o desafio do país. Ronaldo Caiado (PSD) - Pré-candidato à Presidência

Ainda segundo Ronaldo Caiado, seu nome nunca foi questionado quanto ao “comportamento moral e ético”, nem nunca o viram “envolvido em negociatas ou qualquer tipo de patifaria” ao longo de quatro décadas de vida pública

Visita de Flávio a Vorcaro

Em um pronunciamento feito nesta terça-feira, em Brasília, Flávio Bolsonaro confirmou a informação de que teria visitado Daniel Vorcaro após o banqueiro ser preso pela primeira vez no âmbito da operação Compliance Zero, em novembro de 2025. 12 dias depois, o fundador do Banco Master recebeu habeas corpus e foi autorizado a ir para casa.

Foi então que ele e Flávio se encontraram na residência de Vorcaro, em São Paulo.

Segundo Flávio, o único assunto tratado com Vorcaro, tanto por telefone quanto pessoalmente, foi o financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.