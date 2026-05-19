Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

MAIS DINHEIRO

Lula assina MP que cria crédito de R$ 30 bi para trabalhadores de app

Medidas publicadas incentivam renovação da frota

Redação
Por Redação
Lula durante cerimônia alusiva ao lançamento do Move Aplicativos.
Lula durante cerimônia alusiva ao lançamento do Move Aplicativos. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, em edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta terça-feira, 19, uma Medida Provisória que cria uma linha de financiamento de até R$ 30 bilhões para motoristas de transporte remunerado privado individual, taxistas e cooperativas de táxi adquirirem veículos novos sustentáveis, além de atualizar regras para profissionais que utilizam motocicletas e motonetas no transporte de passageiros e entregas.

Os financiamentos serão operacionalizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos geridos pelo Ministério da Fazenda. As condições de financiamento, como juros, prazos, carência e demais encargos serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante evento de anúncio das medidas em São Paulo, o presidente Lula destacou as vantagens da compra de um veículo novo. “Por que que muitas vezes um companheiro que trabalha de Uber prefere alugar o carro? O argumento é que a manutenção é muito cara. Mas com carro novo, a manutenção vai ser mais rara. E o que vai acontecer é que você está pagando metade do que você pagava de um patrimônio seu. É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, para a sua filha. E você pode vendê-lo na hora que você precisar vender, para mudar de profissão”, declarou.

A medida prevê condições diferenciadas para mulheres, permitindo ao CMN estabelecer taxas, prazos e períodos de carência específicos para operações contratadas por motoristas e taxistas mulheres. O texto também autoriza o financiamento de itens de segurança voltados às demandas de mulheres profissionais do transporte de passageiros.

Os veículos aptos ao financiamento deverão ser credenciados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mediante habilitação das montadoras. Como contrapartida, o ministério poderá estabelecer exigências obrigatórias, incluindo a concessão de descontos mínimos pelas fabricantes nos veículos ofertados ao programa.

Os critérios de elegibilidade dos beneficiários, os tipos de veículos financiáveis, os limites de financiamento, as exigências de sustentabilidade e as condições operacionais da linha serão regulamentados em ato conjunto dos ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A medida também altera a legislação do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC) para permitir o uso do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) na garantia das operações de crédito destinadas aos beneficiários da nova linha de financiamento, ampliando a segurança das operações e o acesso ao crédito.

O acesso ao programa será limitado a um veículo por beneficiário, no caso de motoristas de aplicativos e taxistas, ou por cooperado, no caso das cooperativas de táxi. As linhas de financiamento deverão ser contratadas em até 120 dias a partir da publicação da medida.

Leia Também:

MAIS OPÇÕES

Ferry-boat pode ter "corujão" com embarcação na madrugada
Ferry-boat pode ter "corujão" com embarcação na madrugada imagem

KISS & FLY

Kiss & Fly movimenta Câmara de Salvador e gera críticas de vereadores
Kiss & Fly movimenta Câmara de Salvador e gera críticas de vereadores imagem

PESQUISA ATLASINTEL

Lula abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2° turno após caso Master
Lula abre 7 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 2° turno após caso Master imagem

Como participar

A solicitação de financiamento em condições favoráveis deve ser feita na página gov.br/movebrasil. O processo foi desenhado para ser simplificado, com compartilhamento autorizado apenas das informações necessárias à verificação da elegibilidade, dispensada, em regra, a apresentação inicial de documentos pelo interessado.

Para motoristas de aplicativo, a confirmação de que o motorista está apto a acessar o financiamento será dada pela própria plataforma para a qual ele trabalha. No caso dos taxistas, a validação será feita pela Receita Federal a partir dos dados da pessoa no próprio gov.br.

Em até 5 dias úteis após o pedido, a pessoa receberá, via caixa postal do gov.br, resposta sobre se ela atende às condições. Em caso positivo, os motoristas devem procurar as instituições financeiras a partir de 19 de junho. A análise de crédito será feita diretamente por estas instituições, depois que a pessoa requisitar o financiamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

financiamento de veículos Luiz Inácio Lula da Silva medida provisória taxistas e motoristas

Relacionadas

Mais lidas